Секрет долгожителей раскрыт: вот что они делают вместо тренировок

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Вы когда-нибудь обнаруживали себя на прогулке, жаждущим более интенсивной тренировки, но страшащимся идеи бега на пределе возможностей? Займитесь спортивной ходьбой!

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Она существует с конца 19 века, когда она превратилась в полноценный вид спорта, в котором участники проходили длинные дистанции на переполненных крытых аренах.

Этот вид спорта официально дебютировал на Олимпийских играх в 1904 году в Сент-Луисе как часть чемпионата по многоборью (теперь десятиборье) и как отдельный вид спорта на Играх в Лондоне 1908 года.

Преимущества спортивной ходьбы

Низкая ударная нагрузка и щадящая для суставов

Развивает силу нижней части тела

Тренирует выносливость сердечно-сосудистой системы

Способствует укреплению здоровых, крепких костей

Укрепляет осанку и корпус

Эффективно сжигает калории

Доступно и экономично (все, что вам нужно, это пара кроссовок для ходьбы, чтобы начать)

Попробуйте эту тренировку по спортивной ходьбе для начинающих

5-минутная разминка: начните со среднего темпа ходьбы, увеличивая скорость не менее чем на 10 процентов каждую минуту. 5-минутный интервал спортивной ходьбы: увеличьте скорость до вашего самого быстрого комфортного темпа ходьбы и поддерживайте ее в течение всего интервала. (Примечание: средний темп для спортивной ходьбы составляет около семи-девяти миль в час, что очень быстро! Большинство новичков могут начать где-то с четырех-пяти миль в час.) 1-2-минутный активный интервал восстановления: медленно снизьте скорость до среднего темпа ходьбы, чтобы восстановиться. Повторите интервалы два-четыре раза. 5-минутная заминка: постепенно снижайте скорость от среднего темпа ходьбы каждую минуту, пока ваш пульс не снизится.

Уточнения

Спорти́вная ходьба́ — олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.

