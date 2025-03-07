Секрет долгожителей раскрыт: вот что они делают вместо тренировок

Вы когда-нибудь обнаруживали себя на прогулке, жаждущим более интенсивной тренировки, но страшащимся идеи бега на пределе возможностей? Займитесь спортивной ходьбой!
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Женские ноги в розовых кроссовках
Она существует с конца 19 века, когда она превратилась в полноценный вид спорта, в котором участники проходили длинные дистанции на переполненных крытых аренах.
Этот вид спорта официально дебютировал на Олимпийских играх в 1904 году в Сент-Луисе как часть чемпионата по многоборью (теперь десятиборье) и как отдельный вид спорта на Играх в Лондоне 1908 года.
Преимущества спортивной ходьбы
Низкая ударная нагрузка и щадящая для суставов
Развивает силу нижней части тела
Тренирует выносливость сердечно-сосудистой системы
Способствует укреплению здоровых, крепких костей
Укрепляет осанку и корпус
Эффективно сжигает калории
Доступно и экономично (все, что вам нужно, это пара кроссовок для ходьбы, чтобы начать)
Попробуйте эту тренировку по спортивной ходьбе для начинающих
5-минутная разминка: начните со среднего темпа ходьбы, увеличивая скорость не менее чем на 10 процентов каждую минуту.
5-минутный интервал спортивной ходьбы: увеличьте скорость до вашего самого быстрого комфортного темпа ходьбы и поддерживайте ее в течение всего интервала. (Примечание: средний темп для спортивной ходьбы составляет около семи-девяти миль в час, что очень быстро! Большинство новичков могут начать где-то с четырех-пяти миль в час.)
1-2-минутный активный интервал восстановления: медленно снизьте скорость до среднего темпа ходьбы, чтобы восстановиться.
Повторите интервалы два-четыре раза.
5-минутная заминка: постепенно снижайте скорость от среднего темпа ходьбы каждую минуту, пока ваш пульс не снизится.
Уточнения
Спорти́вная ходьба́ — олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.
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