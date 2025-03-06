Жир на животе в панике: 5 упражнений, которые прокачают ваш пресс

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Для поддержания и укрепления мышц живота нужны настойчивость и упорство. Большинство упражнений на пресс можно выполнять дома, используя коврик для йоги и удобную спортивную одежду.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

Приступая к тренировке мышц живота, важно всегда хорошо разогревать мышцы, чтобы избежать травм. Осанка и правильное выполнение упражнений также имеют первостепенное значение для эффективности тренировки.

При выполнении упражнений на пресс не следует напрягать спину и шею. Вы не должны чувствовать боль в этих областях.

5 эффективных упражнений на пресс

Ножницы

Они относятся к упражнениям, нацеленным на нижнюю часть живота, а именно на область с наиболее упрямым жиром.

Лягте на спину на коврик и вытяните ноги. Поднимите ноги вместе, удерживая их прямыми.

Двигайте ими, как ножницами, пересекая друг друга.

Руки должны быть плотно прижаты к телу.

Выполняйте это упражнение в течение 30-60 секунд, в зависимости от вашей выносливости.

Чтобы усложнить задачу, вы можете одновременно поднимать и опускать ноги, скрещивая их.

Альпинист

Это упражнение относится к динамическим упражнениям для мышц живота. Выполняйте его подходами продолжительностью от 30 до 60 секунд.

Встаньте в исходное положение для отжиманий. Ладони должны быть широко расставлены, чтобы руки могли поддерживать ваше тело. Руки поставьте немного шире плеч.

Выпрямите спину и опустите голову, глядя в пол.

Ноги двигаются поочередно прыжками по направлению к груди.

Постарайтесь не скручивать тело.

Поочередно меняйте правую и левую ноги.

Для начинающих серия этого упражнения должна составлять 30 секунд. По мере повышения вашей выносливости вы можете увеличивать продолжительность серии.

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Это упражнение помогает подтянуть боковые мышцы живота и представляет собой вращательное упражнение.

Лягте на спину на коврик и вытяните ноги. Разведите руки в стороны, они вам понадобятся для поддержки.

Поднимите ноги вверх, образовав с туловищем угол в 90 градусов.

Держите колени близко друг к другу.

Держите колени близко друг к другу. Опустите их сначала в одном направлении вращательным движением, а затем в другом.

Начните с 20 повторений этого упражнения. Для облегчения упражнения можно согнуть ноги в коленях, однако в этом случае эффективность снижается, так как мышцы живота не так сильно нагружаются.

Русский твист

Это упражнение также относится к упражнениям на пресс с вращением и в основном нацелено на нижнюю и боковую части живота.

Сядьте на коврик, слегка откинув спину назад.

Поднимите ноги от пола и слегка согните их в коленях.

Руки должны быть согнуты в локтях и прижаты к телу.

Из этого положения вращайте туловищем сначала в одну сторону, затем в другую, двигая руками вместе с ним.

Не торопитесь, выполняя это упражнение, чтобы максимально нагрузить мышцы.

Важно напрягать спину и таз, чтобы не перенапрягать их.

Выполняйте это упражнение в течение 30-60 секунд. Чтобы усложнить задачу, вы можете добавить вес к рукам, чтобы они вращались вместе с телом.

"Супермен"

Это упражнение, вдохновленное одним из самых любимых супергероев. Помогает повысить выносливость во время динамических упражнений.

Лягте на живот на коврик. Руки должны быть вытянуты вперед на ширине плеч. Ноги также должны быть слегка расставлены.

Поднимите одновременно туловище и ноги, образуя дугу, затем опустите их обратно.

Не торопитесь при выполнении упражнения. Спуск должен быть медленнее подъема.

Будьте осторожны, не напрягайте шею. Повторяйте это движение в течение 30-60 секунд, увеличивая продолжительность подхода по мере продвижения тренировок.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

