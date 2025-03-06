Выборы в ФЛГР: Губерниев раскритиковал Вяльбе и пообещал перемены

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Дмитрий Губерниев заявил, что после победы на выборах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) намерен поблагодарить Елену Вяльбе за проделанную работу и отправить её в почётную отставку. В интервью aif.ru он подчеркнул, что федерации необходимо обновление и новые подходы.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Елена Вяльбе

"Федерации нужна свежая кровь"

По словам Губерниева, лыжный спорт требует перемен, а создание конкурентной среды поможет вывести его на новый уровень.

"Федерация лыж нуждается в свежей крови. Нужно создавать конкурентную среду. Я со своей командой одержу победу и за три дня наведу порядок", — заявил он.

Спортивный комментатор пояснил, что его программа развития ФЛГР основана на уважении к людям, тренерам и популяризации лыжного спорта среди широкой аудитории.

Проблема международных отношений

Губерниев также выразил сомнения в том, что с текущим руководством федерации возможно восстановление контактов с международными спортивными организациями.

"После всего, что было сказано госпожой президентом, как мы собираемся возвращаться на международную арену? Там были токсичные высказывания. Как нам взаимодействовать с иностранными коллегами, когда она Лондон бомбить собиралась?" — пояснил свою позицию комментатор.

"Поблагодарим за работу"

Губерниев заявил, что в случае победы на выборах нынешний президент федерации покинет свой пост.

"Я выиграю выборы, и мы отправим её в почётную отставку. Поблагодарим за работу, вручим букет алых роз", — добавил он.

Уточнения

Еле́на Вале́рьевна Вя́льбе (в девичестве — Труби́цына; род. 20 апреля 1968, Магадан) — советская и российская лыжница, общественно-политический деятель, тренер.



Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" и главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013-2015).

