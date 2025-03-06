Больше никакого голода: узнайте, как худеть без отказа от любимой еды

По данным исследований, даже небольшое снижение веса (на 5%) значительно улучшает самочувствие и снижает риски для здоровья. Однако правильное похудение — это не только тренировки, но и грамотное питание. Разбираемся, как составить рацион, который поможет избавиться от лишнего веса без вреда для организма.
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Завтрак
Как правильно питаться
Ешьте небольшими порциями 5-7 раз в день. Интервал между приемами пищи не должен превышать 3-4 часов.
Основные калории должны приходиться на завтрак и обед, ужин должен быть легким.
Больше белков и сложных углеводов в первой половине дня, а ближе к вечеру — овощи и легкие белки.
Откажитесь от фастфуда и быстрых углеводов, но не бойтесь редких "читмилов", если они предусмотрены вашим планом.
Что должно быть в рационе
Белки: основа рациона при похудении. Они насыщают, способствуют росту мышц, ускоряют обмен веществ. Источники: нежирное мясо, рыба, яйца, творог.
Жиры: важны для гормонального баланса и усвоения витаминов. Предпочтение стоит отдавать полезным жирам: орехам, авокадо, оливковому маслу.
Углеводы: дают энергию, но важно выбирать сложные углеводы (овсянка, гречка, киноа) и исключить быстрые (выпечка, сладости).
Почему вес уходит медленно
Если вы придерживаетесь плана, но не видите прогресса, дело может быть в образе жизни:
Недосып: повышает уровень гормона голода и заставляет вас есть больше.