Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минпромторг заявил о сокращении перечня товаров для параллельного импорта
5 трендов для переходного сезона, которые стоит примерить уже сейчас
Творожная запеканка без муки — нежнейший десерт из детства
Новая эпоха бюджетных автомобилей: Fiat, Opel и Citroën делают ставку на минимализм
Сад в осаде: тля атакует — простые способы избавиться от вредителя навсегда
Ваш дом кажется пустым? Эти три вещи моментально добавят тепла и уюта
Идеальный кухонный диван: 7 секретов, о которых молчат продавцы
Не отказывайтесь от свинины: главное — выбрать правильный кусок
Горох не любит одиночества — дайте ему опору, и он отплатит вам вкусным урожаем

Больше никакого голода: узнайте, как худеть без отказа от любимой еды

1:57
Спорт

По данным исследований, даже небольшое снижение веса (на 5%) значительно улучшает самочувствие и снижает риски для здоровья. Однако правильное похудение — это не только тренировки, но и грамотное питание. Разбираемся, как составить рацион, который поможет избавиться от лишнего веса без вреда для организма.

Завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Завтрак

Как правильно питаться

  • Ешьте небольшими порциями 5-7 раз в день. Интервал между приемами пищи не должен превышать 3-4 часов.
  • Основные калории должны приходиться на завтрак и обед, ужин должен быть легким.
  • Больше белков и сложных углеводов в первой половине дня, а ближе к вечеру — овощи и легкие белки.
  • Откажитесь от фастфуда и быстрых углеводов, но не бойтесь редких "читмилов", если они предусмотрены вашим планом.

Что должно быть в рационе

  • Белки: основа рациона при похудении. Они насыщают, способствуют росту мышц, ускоряют обмен веществ. Источники: нежирное мясо, рыба, яйца, творог.
  • Жиры: важны для гормонального баланса и усвоения витаминов. Предпочтение стоит отдавать полезным жирам: орехам, авокадо, оливковому маслу.
  • Углеводы: дают энергию, но важно выбирать сложные углеводы (овсянка, гречка, киноа) и исключить быстрые (выпечка, сладости).

Почему вес уходит медленно

Если вы придерживаетесь плана, но не видите прогресса, дело может быть в образе жизни:

  • Недосып: повышает уровень гормона голода и заставляет вас есть больше.
  • Стресс: мешает организму правильно расходовать энергию, откладывая запасы.
  • Отсутствие физической активности: снижает скорость метаболизма.

Правильное питание в сочетании с регулярными тренировками и здоровым образом жизни — залог успешного похудения.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда
Садоводство, цветоводство
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда Аудио 
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Последние материалы
Минпромторг заявил о сокращении перечня товаров для параллельного импорта
5 трендов для переходного сезона, которые стоит примерить уже сейчас
Творожная запеканка без муки — нежнейший десерт из детства
Новая эпоха бюджетных автомобилей: Fiat, Opel и Citroën делают ставку на минимализм
Сад в осаде: тля атакует — простые способы избавиться от вредителя навсегда
Ваш дом кажется пустым? Эти три вещи моментально добавят тепла и уюта
Идеальный кухонный диван: 7 секретов, о которых молчат продавцы
Не отказывайтесь от свинины: главное — выбрать правильный кусок
Горох не любит одиночества — дайте ему опору, и он отплатит вам вкусным урожаем
Нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией — Трамп ищет союзников в борьбе с инфляцией в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.