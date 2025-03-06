Больше никакого голода: узнайте, как худеть без отказа от любимой еды

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По данным исследований, даже небольшое снижение веса (на 5%) значительно улучшает самочувствие и снижает риски для здоровья. Однако правильное похудение — это не только тренировки, но и грамотное питание. Разбираемся, как составить рацион, который поможет избавиться от лишнего веса без вреда для организма.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

Как правильно питаться

Ешьте небольшими порциями 5-7 раз в день. Интервал между приемами пищи не должен превышать 3-4 часов.

5-7 раз в день. Интервал между приемами пищи не должен превышать 3-4 часов. Основные калории должны приходиться на завтрак и обед, ужин должен быть легким.

должны приходиться на завтрак и обед, ужин должен быть легким. Больше белков и сложных углеводов в первой половине дня, а ближе к вечеру — овощи и легкие белки.

в первой половине дня, а ближе к вечеру — овощи и легкие белки. Откажитесь от фастфуда и быстрых углеводов, но не бойтесь редких "читмилов", если они предусмотрены вашим планом.

Что должно быть в рационе

Белки: основа рациона при похудении. Они насыщают, способствуют росту мышц, ускоряют обмен веществ. Источники: нежирное мясо, рыба, яйца, творог.

основа рациона при похудении. Они насыщают, способствуют росту мышц, ускоряют обмен веществ. Источники: нежирное мясо, рыба, яйца, творог. Жиры: важны для гормонального баланса и усвоения витаминов. Предпочтение стоит отдавать полезным жирам: орехам, авокадо, оливковому маслу.

важны для гормонального баланса и усвоения витаминов. Предпочтение стоит отдавать полезным жирам: орехам, авокадо, оливковому маслу. Углеводы: дают энергию, но важно выбирать сложные углеводы (овсянка, гречка, киноа) и исключить быстрые (выпечка, сладости).

Почему вес уходит медленно

Если вы придерживаетесь плана, но не видите прогресса, дело может быть в образе жизни:

Недосып: повышает уровень гормона голода и заставляет вас есть больше.

повышает уровень гормона голода и заставляет вас есть больше. Стресс: мешает организму правильно расходовать энергию, откладывая запасы.

мешает организму правильно расходовать энергию, откладывая запасы. Отсутствие физической активности: снижает скорость метаболизма.

Правильное питание в сочетании с регулярными тренировками и здоровым образом жизни — залог успешного похудения.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

