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Плоский живот без диет и обертываний: простая стратегия, которая реально работает

2:21
Спорт

Плоский живот — мечта многих, но достичь его одними диетами или обертываниями невозможно. Чтобы избавиться от жира в области талии, важно комплексно подходить к вопросу: наладить питание, отказаться от бесполезных методов и включить правильные упражнения.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Корректируем питание

Основной принцип похудения — дефицит калорий, но важно создавать его правильно. Не стоит резко ограничивать себя в еде или садиться на жесткую диету — это приведет к стрессу для организма и обратному набору веса. Вместо этого:

  • Откажитесь от мучного, сладкого, газировки и жирных блюд.
  • Улучшите пищеварение, ограничив крахмалистые и кисломолочные продукты.
  • Делайте упор на белки, клетчатку и полезные жиры.

Не верьте в чудо-средства

Массажи, пленки, пояса для похудения и кремы — не работают в долгосрочной перспективе. Они могут дать временный эффект, но жир уходит равномерно по всему телу, а не локально. Кроме того, после отказа от этих средств живот может быстро вернуться в прежние объемы.

Эффективные упражнения для плоского живота

Чтобы убрать жир в области талии, сочетайте кардио с упражнениями на укрепление мышц.

Что включить в тренировки:

  • Планка: начните с классической планки на локтях (30 секунд), затем увеличивайте время. Добавьте боковую планку или подъем руки и ноги.
  • Скалолаз: из положения планки подтягивайте колени к груди поочередно. Двигайтесь в быстром темпе.
  • Берпи: присели, уперев ладони в пол, в прыжке вышли в планку, отжались, затем выпрыгнули вверх с поднятыми руками.
  • Велосипед: классическое упражнение для проработки пресса с попеременным подтягиванием коленей к груди.
  • Скручивания: классические или боковые (с боковыми осторожнее, чтобы не расширить талию).
  • Подъем ног: выполняйте на турнике или с упором на предплечья.

Чтобы убрать живот, важно подходить к процессу комплексно: наладить питание, отказаться от локальных "волшебных" средств и регулярно заниматься спортом. Постепенное снижение веса без стресса для организма — залог красивой фигуры и хорошего самочувствия.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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