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Мышцы в огне, а ты даже не двигаешься: простое упражнение, которое превращает тебя в машину выносливости

1:56
Спорт

Статические упражнения — это тренировки, в которых мышцы напряжены без активного движения. Они отлично развивают выносливость, силу и улучшают осанку. Одно из эффективных упражнений — "планка", но сегодня мы разберем "выпад", который малоизвестен в статике, но дает отличные результаты при правильной технике.

спорт
Фото: freepik by racool-studio
спорт

Техника выполнения выпада

Исходная позиция

  • Сделайте глубокий выпад правой ногой вперед.
  • Левая нога остается прямой, упирается в носок.
  • Руки разведите в стороны, как крылья у птицы.
  • Спина прямая, взгляд направлен вперед.

Выполнение

  • Задержитесь в этом положении на одну минуту.
  • Затем вернитесь в вертикальное положение, немного отдохните.
  • Повторите с другой ноги.

Важно

  • Каждый день начинайте упражнение с той ноги, которая вчера была сзади.
  • Следите за правильностью техники, а не за продолжительностью выполнения.

Частые ошибки

Высокая посадка: угол в колене передней ноги должен быть около 90 градусов.

Согнутая задняя нога: старайтесь держать ее максимально прямой.

Наклон корпуса: спина должна быть ровной, нельзя "падать" вперед.

Опущенные руки: держите их перпендикулярно корпусу.

Опущенный взгляд: смотрите вперед, выравнивая шею и голову.

Несмотря на неподвижность, это упражнение требует напряжения и контроля. Представьте себя истребителем, рвущимся в небо, а не человеком, который просто застыл в неудобной позе.

Выпад в динамике

Многие знают это упражнение в движении — когда через выпады выполняются шаги вперед, иногда с отягощением в руках. Однако динамический выпад и статический — это разные упражнения, и сравнивать их так же некорректно, как "планку" с отжиманиями.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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