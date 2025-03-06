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Аль-Хиляль готов шокировать мир: 120 миллионов евро за звезду Ливерпуля

1:33
Спорт

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает охоту за мировыми звёздами футбола. На этот раз в центре их внимания оказался полузащитник "Ливерпуля" и капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи. По данным испанского издания Fichajes.net, клуб готов выложить за него ошеломляющие 120 миллионов евро.

Футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Футбол

Такой трансфер может стать поворотным моментом в карьере Собослаи. Пока нет подтверждений, что сам игрок хочет покинуть "Ливерпуль", но, как известно, в футболе все может измениться в одно мгновение.

Интерес "Аль-Хиляля" к Собослаи не случаен. После ухода Неймара саудовский клуб активно ищет новую звезду, которая сможет возглавить команду. И Собослаи может стать именно тем игроком, который продолжит череду громких приобретений клуба.

Остается только ждать, согласится ли "Ливерпуль" на такое предложение и захочет ли сам Собослаи сменить Англию на Саудовскую Аравию. Но ясно одно: футбольный мир снова замер в ожидании нового мегатрансфера.

Клуб заявил, что будущее полузащитника может оказаться под вопросом, поскольку "Аль-Хиляль" готовится сделать предложение, от которого будет трудно отказаться. Также было отмечено, что, несмотря на ключевую роль Собослаи в "Ливерпуле", финансовая мощь саудовского футбола все больше становится вызовом для ведущих клубов Европы.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» и национальной сборной Бразилии. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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