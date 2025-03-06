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Олимпийская чемпионка в списке: FIG отклонила заявки российских гимнастов

1:47
Спорт

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе нескольким российским гимнастам, включая олимпийскую чемпионку Викторию Листунову. Вместе с ней нейтральный статус не получили Елена Айлоян, Екатерина Привалова и Алексей Усачев. Из 26 российских гимнастов такой статус выдали только 22, среди них — олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и двукратный чемпион России Даниел Маринов, сообщает EADaily

Художественная гимнастка
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественная гимнастка

Нейтральный статус позволяет спортсменам выступать на международных соревнованиях без флага и гимна своей страны. Однако его выдают не всем: FIG проверяет биографии, публичные высказывания и даже гражданскую позицию спортсменов. При этом даже наличие нейтрального статуса не гарантирует, что спортсменов допустят до соревнований.

Например, Чехия не разрешила российским гребцам с нейтральным статусом участвовать в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, сославшись на "безопасность спортсменов".

Как пояснила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова, международные правила позволяют странам-организаторам самостоятельно решать, допускать ли нейтральных спортсменов. В итоге российским гребцам пришлось "грести домой", несмотря на их нейтральный статус.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ситуации, которую она назвала очередным проявлением дискриминации в спорте по национальному признаку:

"Можно обратиться в высшую инстанцию, в Международный олимпийский комитет, например, для того, чтобы это закончить. Это неуважение к представителям нашей страны".

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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