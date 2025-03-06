Звезда Баварии в пролёте: Киммих оказался ненужным ни Реалу, ни Барселоне

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Мадридский "Реал" принял неожиданное решение отказаться от подписания одной из самых ярких звёзд мирового футбола.

Фото: wikipedia is licensed under Public Domain Йозуа Киммих

Йозуа Киммих, являющийся ключевым игроком "Баварии", может покинуть мюнхенский клуб этим летом в статусе свободного агента, так как его контракт подходит к концу. Однако, несмотря на возможность бесплатного трансфера, руководство "сливочных" не проявило интереса к полузащитнику и отвергло предложение его агентов.

Киммих остаётся без топ-клуба?

На данный момент немецкий футболист изучает возможные варианты продолжения карьеры, а его представители ведут активные переговоры с потенциальными клубами. Однако "Реал" решил сосредоточиться на других приоритетах и не рассматривает Киммиха в качестве усиления состава.

За текущий сезон полузащитник провел 36 матчей за "Баварию", отметившись одним забитым мячом и десятью результативными передачами, что подтверждает его важную роль в команде. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

Внутренний конфликт в "Барселоне"?

Интересно, что не только мадридский гранд скептически отнёсся к возможному трансферу. В стане "Барселоны" также возникли разногласия по поводу возможного перехода Киммиха.

Как сообщает El Nacional, три игрока каталонского клуба лично выразили президенту Жоану Лапорте своё недовольство перспективой подписания немецкого хавбека. Они считают, что его авторитарный стиль лидерства может повлиять на атмосферу в раздевалке и нарушить баланс в коллективе.

К тому же, серьёзной преградой может стать финансовая сторона сделки. Запросы Киммиха по зарплате превышают 10 миллионов долларов в год, а руководство "Барселоны" в последнее время делает акцент на омоложение состава и не готово вкладывать крупные суммы в опытных футболистов.

Уточнения

Йо́зуа Ва́льтер Ки́ммих (нем. Joshua Walter Kimmich, немецкий: [ˈjoːzu̯aː ˈkɪmɪç]; род. 8 февраля 1995, Фленсбург, Шлезвиг-Гольштейн) — немецкий футболист, полузащитник мюнхенской «Баварии», капитан сборной Германии.

