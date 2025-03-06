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Слишком удобен для соперника: названа причина поражения Асу Алмабаева на турнире UFC

1:07
Спорт

Казахстанский эксперт и комментатор по смешанным единоборствам Исатай Мадиев высказался о поединке Асу Алмабаева, который потерпел поражение в главном бою турнира UFC Vegas 253.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

Sportnews.kz сообщает, что казахстанец уступил в третьем раунде, несмотря на инцидент с попаданием пальцем в глаз, который остался без внимания рефери.

Мадиев отметил, что стиль ведения боя казахстанского спортсмена был слишком удобен для соперника. По его словам, Кейпу было комфортно атаковать, когда Алмабаев находился у сетки, что создало для него серьёзные проблемы. Он также подчеркнул, что Кейп значительно превосходил Алмабаева в габаритах, и это сыграло свою роль.

Несмотря на поражение, эксперт выразил уверенность, что казахстанец останется в топ-10. Однако, по его мнению, команде бойца необходимо пересмотреть подход к подготовке, в частности, изменить тренировочные сборы, чтобы добиваться лучших результатов в будущем.

Уточнения

Ultimate Fighting Championship (UFC, с англ. — «Абсолютный бойцовский чемпионат») — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе (США) и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру.

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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