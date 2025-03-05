Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный крем, пышное тесто… Как выбрать миксер, который справится со всем
Раскрыт секрет небывалого раннего урожая: вот что делают опытные огородники — результат поражает
Японцы едят и не толстеют: 5 привычек, которые стоит перенять
Стекло, которое невозможно разбить: новая технология для гаджетов
Такого у соседей точно нет: L-образное патио гарантированно преобразит ваш дворик
Не хотите ждать 10 лет? Эти деревья заполнят ваш участок уже через пару сезонов
Светофор горит красным и не переключается — ждать или ехать? Разбираемся в ситуации
Чашечку ароматного! Итальянская кофейня получила мировое признание
Китайский внедорожник за 2,4 млн рублей умеет заживлять царапины — вот как это работает

Ежедневные тренировки: основа здоровья и благополучия

Двигайся больше, живи лучше: рекомендации по физической активности для всех возрастов
4:46
Спорт

Регулярные физические упражнения играют ключевую роль в поддержании здоровья на протяжении всей жизни. Постоянная активность не только снижает риск развития хронических заболеваний, но и положительно влияет на психическое состояние, улучшая качество жизни. Современные исследования демонстрируют, что малоподвижный образ жизни становится все более распространённым.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

В одном из исследований, опубликованных в журнале The Lancet в 2024 году, прогнозировалось, что к 2030 году до 35 % взрослого населения не будут достигать рекомендуемых норм физической активности.

Преимущества тренировок для тела и разума

Физическая нагрузка способствует снижению уровня тревожности, уменьшению симптомов депрессии и улучшению социальной адаптации. Тем не менее, специалисты отмечают, что не все люди реагируют на упражнения одинаково, и главным вызовом остаётся регулярное выполнение занятий. Чтобы достичь оптимального эффекта, Всемирная организация здравоохранения советует комбинировать различные типы упражнений.

Виды упражнений и их рекомендации

  • Аэробные нагрузки: быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде или танцы, способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Эксперты рекомендуют проводить от 150 до 300 минут умеренной аэробной активности или 75-150 минут интенсивных нагрузок в неделю.
  • Силовые тренировки: упражнения с отягощениями, использованием собственного веса или резиновых эспандеров помогают развивать мышечную массу и силу. Минимальная норма — не реже двух тренировок в неделю.
  • Упражнения на гибкость и равновесие: занятия йогой, тай-чи и аналогичными практиками способствуют улучшению координации и гибкости. Особенно важно для пожилых людей выполнять упражнения на равновесие для снижения риска падений.

Подход к физическим нагрузкам должен учитывать возрастные особенности и состояние здоровья:

  • Дети и подростки (5-17 лет): рекомендуется уделять не менее 60 минут ежедневно активности средней или высокой интенсивности, преимущественно аэробной. Также следует включать силовые упражнения как минимум три раза в неделю.
  • Взрослые (18-64 года): оптимальный режим — от 150 до 300 минут аэробных нагрузок в неделю, с дополнением силовых тренировок не реже двух раз.
  • Пожилые люди (65 лет и старше): рекомендации аналогичны взрослым, но особое внимание уделяется упражнениям для равновесия и координации, выполняемым минимум три раза в неделю для предотвращения падений.
  • Беременные и женщины в послеродовом периоде: заниматься аэробикой нужно очень осторожно, избегая упражнений с высоким риском травм живота.

Интеграция физической активности в повседневную жизнь

  1. Включить упражнения в ежедневную рутину можно, следуя нескольким простым советам:
  2. Реалистичные цели: Начните с небольших шагов, например, 10-минутной прогулки, постепенно увеличивая время и интенсивность занятий.
  3. Выбор приятных занятий: Найдите вид активности, который доставляет удовольствие, чтобы легче сохранить регулярность тренировок.
  4. Приоритет тренировкам: Планируйте физические занятия, как важные встречи, не оставляя их на потом.
  5. Совместные занятия: Тренируйтесь вместе с друзьями или членами семьи — это повысит мотивацию и добавит элемент социальной поддержки.
  6. Повседневные возможности: Используйте лестницу вместо лифта, ходите пешком или ездите на велосипеде для коротких поездок, а также делайте активные перерывы в течение рабочего дня. Несмотря на частые оправдания о нехватке времени, даже компактные и многосуставные упражнения, такие как приседания с минимальными паузами, могут обеспечить достаточную нагрузку.

Заключительные рекомендации

Перед началом новой программы тренировок, особенно при наличии хронических заболеваний или после длительного периода малоподвижного образа жизни, важно проконсультироваться с врачом или специалистом по фитнесу. Любая физическая активность лучше полной её отсутствия, а эффект от регулярных занятий накапливается со временем. Индивидуальный подход и выбор приятных форм упражнений — залог успешного и устойчивого результата.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
Красота и стиль
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает Аудио 
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут
Еда и рецепты
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Идеальный крем, пышное тесто… Как выбрать миксер, который справится со всем
Раскрыт секрет небывалого раннего урожая: вот что делают опытные огородники — результат поражает
Японцы едят и не толстеют: 5 привычек, которые стоит перенять
Стекло, которое невозможно разбить: новая технология для гаджетов
Такого у соседей точно нет: L-образное патио гарантированно преобразит ваш дворик
Не хотите ждать 10 лет? Эти деревья заполнят ваш участок уже через пару сезонов
Светофор горит красным и не переключается — ждать или ехать? Разбираемся в ситуации
Чашечку ароматного! Итальянская кофейня получила мировое признание
Китайский внедорожник за 2,4 млн рублей умеет заживлять царапины — вот как это работает
Не носите обувь на собаке слишком долго: это может привести к проблемам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.