Овцы посчитают себя сами — эти тренировки помогут заснуть сразу и до самого утра

Бессонница — одна из самых распространённых проблем среди пожилых людей. Недостаток сна негативно влияет на здоровье, снижает уровень энергии и повышает риск депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных расстройств.
Однако учёные нашли эффективный способ улучшить качество сна без лекарств.
Как сообщает греческое издание iefimerida. gr, новое исследование показало, что силовые тренировки помогают быстрее засыпать и делают сон более глубоким.
В эксперименте приняли участие 2045 человек старше 60 лет, прошедшие 24 клинических испытания. Ученые сравнили, как различные виды физической активности — аэробные, силовые, гимнастика и йога — влияют на качество сна.
Результаты показали, что силовые упражнения, такие как тренировки с гантелями и штангой, оказались наиболее эффективными. Они улучшили сон участников в среднем на 5,75 балла по шкале PSQI — значительно больше, чем аэробные упражнения (3,76 балла) и комбинированные нагрузки (2,54 балла).
Исследователи отмечают, что регулярные силовые тренировки не только помогают бороться с бессонницей, но и улучшают общее состояние здоровья, укрепляют мышцы, снижают уровень стресса и поднимают настроение. Оптимальная частота занятий — 2-3 раза в неделю.
Эксперты рекомендуют пожилым людям добавить силовые тренировки в свой распорядок дня, чтобы улучшить качество сна без лекарств и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.
Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
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