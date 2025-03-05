Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избавьтесь от вздутия и тяжести в животе — попробуйте этот проверенный метод
Забудьте о сером и синем: дизайнер назвал идеальный цвет для спальни
Скрытые враги: как распознать невидимых вредителей вашего сада
Вы не поверите: грифы нашли гениальный способ не бороться за еду
Разработан двигатель, который бросает вызов физике
Рубцы после пластики лица исчезнут навсегда: простые и проверенные методы по выравниванию кожи
Вода и ледник внесли свою лепту — живописный каньон в Италии притягивает любителей природы
Иван Ургант рассказал, за что полюбил жену Наталью Кикнадзе
Жалкое подобие плана — в России раскрыли подробности европейской задумки по Украине

Секрет в балансе: персональный тренер поделилась формулой идеальной фигуры

Забудьте о диетах главный секрет стройной талии – в питании и ходьбе
6:21
Спорт

Известный персональный тренер поделилась главными секретами быстрого уменьшения жировых отложений в области живота, а также назвала продукты, которые препятствуют достижению этой цели.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Рейчел Аттард, квалифицированный персональный тренер и спортивный диетолог, основательница программы "Стройные ноги", специализируется на помощи женщинам в создании фигуры мечты без строгих ограничений.

Питание — ключевой фактор в борьбе с жиром на животе

"Когда речь заходит об избавлении от абдоминального жира, диета играет решающую роль. Невозможно переоценить ее значение", — подчеркнула австралийский фитнес-эксперт. Она отметила, что для уменьшения жировых отложений в области живота, включая нижнюю часть, необходимо в первую очередь скорректировать рацион питания. По ее словам, одних лишь физических упражнений недостаточно для достижения желаемых результатов, если не уделять должного внимания питанию. В своей подробной публикации о причинах появления висцерального жира Рейчел объяснила, что факторы могут быть разнообразными и часто взаимосвязаны. Она подчеркнула, что, хотя не все факторы поддаются контролю, внесение изменений в образ жизни определенно поможет эффективно уменьшить жировые отложения в области живота.

Другие факторы, влияющие на накопление жира на животе

Среди факторов, способствующих накоплению жира на животе, тренер выделила неправильное питание, недостаток физической активности, стресс, недостаток сна, возраст и гормональные изменения. Она пояснила, что избыточное потребление сахара, рафинированных углеводов и нездоровых жиров может привести к увеличению веса, особенно в области живота.

Рейчел также отметила, что образ жизни играет важную роль. Когда организм сжигает меньше калорий, чем потребляет, излишки откладываются в виде жира. Регулярная физическая активность способствует сжиганию лишних калорий и уменьшению общего количества жировых отложений.

Стресс, по словам тренера, стимулирует выработку кортизола, который усиливает чувство голода и способствует накоплению жира. Недостаток сна, в свою очередь, нарушает гормональный баланс, регулирующий аппетит, что приводит к тяге к высококалорийным и сладким продуктам.

Продукты, которых стоит избегать для уменьшения жира на животе

"Существует множество способов уменьшить жировые отложения внизу живота, и, основываясь на моем опыте, сокращение потребления определенных продуктов — один из ключевых моментов", — заявила фитнес-тренер. Она уточнила, что не призывает к полному отказу от этих продуктов, но подчеркнула, что при проблемах с жиром на животе, ограничение их потребления будет весьма полезно.

В список нежелательных продуктов вошли:

  • Сладкие лакомства;
  • Алкоголь;
  • Жареная пища;
  • Белый рис;
  • Обработанное мясо.

Рейчел подчеркнула, что, хотя вред сахара и алкоголя общеизвестен, важно также учитывать влияние белого риса на состав тела. Она привела данные исследований, которые выявили связь между потреблением белого риса и ожирением у молодых женщин. По ее словам, белый рис, как и белый хлеб и макароны, лишен важных питательных веществ, таких как клетчатка и белок. Это означает, что он не обеспечивает длительного чувства насыщения, что может привести к перееданию и, как следствие, к набору веса, особенно в области живота. В качестве более здоровой альтернативы белому рису, Рейчел предложила коричневый рис, киноа и цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, которая способствует лучшему контролю веса.

Тренер также предостерегла от чрезмерного употребления обработанного мяса. Несмотря на то, что многие осведомлены о его вреде для здоровья, не все осознают его вклад в накопление жировых отложений.

"Несмотря на удобство обработанных мясных продуктов, таких как вяленое мясо, ветчина, салями, хот-доги и бекон, они могут свести на нет все ваши усилия", — сказала Рейчел. Она добавила, что потребление обработанного мяса может привести к увеличению массы тела, и исследования показывают среднюю прибавку в весе около 0,4 кг. В качестве замены обработанному мясу тренер рекомендовала выбирать более постные источники белка, такие как рыба и курица, которые не только содержат меньше вредных жиров и калорий, но и предлагают лучшее соотношение питательных веществ к калориям.

Стремитесь к балансу

В заключение, Рейчел призвала к внесению устойчивых изменений в образ жизни, включая налаживание сна, снижение уровня стресса и переход к более здоровому питанию. "Нет необходимости в жестких ограничениях или строгих диетических правилах, важно найти баланс, прислушиваться к своему телу и делать выбор в пользу как физического, так и эмоционального благополучия", — подытожила она.

Тренер напомнила, что избавление от жира на животе, как и достижение любых фитнес-целей, требует времени. Однако, по ее мнению, при наличии правильных инструментов, каждый может добиться успеха.

Прогулки вместо интенсивных тренировок

Что касается физических упражнений, Рейчел рекомендует отдавать предпочтение ходьбе, а не другим видам тренировок. "Ходьба обладает всеми известными преимуществами для здоровья, такими как улучшение сердечно-сосудистой системы и выносливости, снижение артериального давления и профилактика сердечных заболеваний", — сообщила она Daily Mail.

"Но, что особенно привлекательно в ходьбе, это то, что она является лучшим упражнением для похудения ног и сжигает удивительное количество калорий для относительно легкой тренировки". По оценке тренера, среднестатистический человек может сжечь около 300 калорий за час ходьбы, и зачастую этого достаточно, чтобы создать дефицит калорий, необходимый для снижения веса.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. По мнению многих специалистов данное определение является наиболее верным.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Еда и рецепты
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть Аудио 
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова
Еда и рецепты
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова Аудио 
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения
Мир. Новости мира
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Рубцы после пластики лица исчезнут навсегда: простые и проверенные методы по выравниванию кожи
Вода и ледник внесли свою лепту — живописный каньон в Италии притягивает любителей природы
Иван Ургант рассказал, за что полюбил жену Наталью Кикнадзе
6 марта: Травиата, джаз и победа над жаром
Забудьте о диетах главный секрет стройной талии – в питании и ходьбе
Жалкое подобие плана — в России раскрыли подробности европейской задумки по Украине
Попрощайтесь с забывчивостью: простая спортивная привычка, которая сделает вашу память идеальной
Фейк государственного уровня — Верховная Рада опровергла обращение к Трампу
Газовый вопрос — Словакия поддержала требование к Киеву насчет транзита газа
Кофе по-болгарски: чем это варненское заведение удивило весь мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.