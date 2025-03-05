Попрощайтесь с забывчивостью: простая спортивная привычка, которая сделает вашу память идеальной

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2:36
Спорт

Мы давно знаем, что физическая активность положительно влияет на здоровье, но вот факт, который удивил учёных: езда на велосипеде улучшает память. Последние исследования показали, что даже короткие тренировки могут заметно повысить когнитивные способности.

тренировки в спортзале
Фото: freepik
тренировки в спортзале

Физическая активность и память: неожиданная связь

Каждому знакома ситуация, когда не получается вспомнить имя человека или найти ключи. Оказывается, такие эпизоды можно значительно сократить, просто добавив регулярные упражнения в повседневный график.

Физическая активность улучшает работу мозга: повышает концентрацию, ускоряет обработку информации и укрепляет память. Исследования подтвердили, что аэробные нагрузки — ходьба, плавание, езда на велосипеде — напрямую связаны с улучшением когнитивных функций.

25 минут на велосипеде — и ваша память улучшится

Согласно исследованию, опубликованному в журнале iScience, учёные изучили влияние упражнений на пространственную память — способность ориентироваться в пространстве и запоминать местоположения.

Участников разделили на две группы: одна 25 минут крутила педали велотренажёра, а вторая в это время оставалась без физической активности. Итоги были впечатляющими — первая группа показала лучшие результаты в тестах на память. Это доказывает, что даже небольшая нагрузка способна заметно улучшить работу мозга.

Почему упражнения помогают запоминать информацию

Исследователи полагают, что физическая активность стимулирует выработку веществ, способствующих росту нейронов и укреплению их связей. Этот процесс, известный как нейрогенез, играет ключевую роль в улучшении когнитивных функций.

Хотя точные механизмы до конца не изучены, наука подтверждает: движение — это не только здоровье, но и ясный ум.

Как добавить больше движения в свою жизнь

  • Уделяйте физической активности хотя бы 30 минут в день. Это может быть быстрая прогулка, поездка на велосипеде или танцы.
  • Варьируйте упражнения, чтобы задействовать разные зоны мозга.
  • Занятия должны приносить удовольствие - выберите то, что вам по душе.
  • Перед началом новых тренировок консультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.

Делая спорт частью своей жизни, вы не только укрепите тело, но и поддержите мозг в отличной форме.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx "быстрый" и pes "нога") — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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