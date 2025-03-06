Махнул палкой и ударил: Устюгов признался, что жалеет о конфликте с Большуновым на финише

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал конфликт с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, который произошёл в полуфинале спринта на чемпионате России — 2025 в Казани.

Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Большунов

Устюгов признал, что конфликт возник из-за эмоций, связанных с финишной борьбой. Он отметил, что такие ситуации происходят не в первый раз, и сейчас, когда страсти улеглись, он сожалеет о своих действиях.

"Это рабочие моменты, и мне искренне жаль, что я махнул палкой и ударил его по ноге. Просто на эмоциях была финишная разборка. Случается такое не впервые. Сейчас, когда уже остыл, начинаешь обдумывать все поступки, что смотрят дети и телезрители", — сказал Устюгов в эфире "Матч ТВ".

Устюгов пояснил, что на финишной прямой выигрывает сильнейший. Он объяснил свои действия тактикой: на подъёме он сбавлял темп, чтобы набрать максимальную скорость на спуске. Однако Большунов неправильно понял его тактику и начал прыгать, пытаясь обойти его сбоку.

Устюгов также отметил, что чемпионат России является главным стартом сезона для российских лыжников. Он сравнил его с чемпионатом мира для спортсменов мирового уровня.

Напомним, что 4 марта Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения в полуфинале спринта. За это он получил жёлтую карточку и не квалифицировался в финал, финишировав третьим. Устюгов же вышел в финал и стал победителем.

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Устю́гов (род. 8 апреля 1992, Междуреченский, Тюменская область) — российский лыжник, олимпийский чемпион в эстафете 4×10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017.



Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

