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Игорь Денисов против бразильцев: неожиданный поворот в истории легенды Зенита

1:21
Спорт

Бывший полузащитник таких клубов, как "Зенит", "Анжи", московское "Динамо" и "Локомотив", Игорь Денисов выразил недовольство текущим положением дел в "Зените".

ФК "Зенит"
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК "Зенит"

Спортсмен заявил, что не поддерживает сине-бело-голубых из-за большого количества иностранных игроков в составе команды, несмотря на то, что сам является воспитанником академии "Зенита".

На вопрос о подготовке футболистов для "Зенита" в качестве тренера, Денисов ответил утвердительно. Однако он выразил своё беспокойство по поводу того, что в основном составе команды практически не играют воспитанники академии.

Денисов признался, что конфликт с клубом произошёл из-за его убеждения в необходимости русского костяка в команде. Он всегда считал, что в "Зените" должны играть в основном российские футболисты. Однако сейчас он не испытывает симпатии к клубу, несмотря на то, что родился и вырос в Санкт-Петербурге. По его словам, ему не нравится, что в городе, где он вырос, играют в основном бразильские футболисты.

"Мне не нравится, что здесь, в нашем городе, я здесь родился, да, я могу называть, это мой город, играют одни бразильцы, мне это не нравится, — сказал Денисов на YouTube-канале Вити Кравченко.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

И́горь Владимирович Дени́сов (род. 17 мая 1984, Ленинград) — российский футболист, полузащитник.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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