Тренируете пресс, а живот не уходит? Эти два нестандартных упражнения сделают вашу талию идеальной

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Мечтаете о тонкой талии, но живот остаётся неизменным, несмотря на тренировки? Возможно, вы уделяете внимание не тем мышцам. Большинство упражнений направлены на развитие прямых и косых мышц живота, но именно глубокие мышцы отвечают за плоский живот и красивый силуэт.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Глубокие мышцы — ваш природный корсет

Эти мышцы окружают талию, словно пояс, поддерживая брюшную стенку и разгружая позвоночник при нагрузке. Их укрепление не только помогает добиться плоского живота, но и улучшает осанку, снижая риск болей в спине.

Как правильно тренировать талию?

Ключ к успеху — правильный выбор упражнений. Они должны воздействовать именно на глубокие мышцы живота, а не на поверхностные. Важно следить за техникой: при выполнении упражнений старайтесь втягивать живот, это увеличит нагрузку и сделает тренировку более эффективной.

2 упражнения для идеальной талии

1. Приседания с гантелью

Возьмите в руку тяжёлую гантель.

Наклонитесь немного вперёд, слегка присядьте, спину держите прямо.

Гантель в исходном положении должна находиться между коленей.

Сделайте резкий толчок тазом вперёд, поднимая руку с гантелью вверх.

Затем вдохните и таким же резким движением тазом назад опустите гантель обратно вниз.

Повторите 4-8 подходов по 40-60 секунд.

2. Подъём коленей в упоре

Встаньте на четвереньки, опираясь на ладони и колени.

Напрягите пресс и плечи.

Приподнимите колени примерно на 5 см от пола, удерживайте положение как можно дольше.

Сделайте 4-5 повторов.

Эти упражнения помогут активировать глубокие мышцы и сделать живот подтянутым. Главное — выполнять их регулярно и следить за техникой!

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

