Как не заработать диабет и варикоз на офисной работе — спасут эти упражнения

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Сидячая работа кажется безобидной, но она может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Исследования показывают, что постоянное нахождение за столом увеличивает риск развития диабета, ожирения и даже рака прямой кишки. Но есть хорошая новость — всего несколько упражнений помогут снизить эти риски.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

Разминаем шею и плечи

Длительное нахождение в одной позе вызывает напряжение в шее и плечах. Чтобы этого избежать, выполняйте простые движения:

Наклоняйте голову вперёд, назад, вправо и влево.

Совершайте вращательные движения запястьями.

Поднимайте и опускайте плечи, делайте вращения вперёд и назад.

Грудная клетка и спина: осанка имеет значение

Сутулость не только портит внешний вид, но и мешает нормальному дыханию. Чтобы исправить ситуацию:

Выпрямите спину и глубоко вдохните.

Разведите руки в стороны, словно хотите кого-то обнять.

Несколько раз напрягите и расслабьте мышцы живота.

Ноги тоже страдают — дайте им нагрузку

Сидячий образ жизни ухудшает кровообращение в ногах, что может привести к варикозу и отёкам. Минимизировать риски помогут:

Вытягивание ног под столом и вращение стопами.

Упражнение "ножницы" (по 8-10 раз).

Ходьба по офису на носочках и пятках, если есть возможность.

Дополнительные советы для активного рабочего дня

Используйте лестницы вместо лифта.

По возможности обсуждайте вопросы с коллегами лично, а не через мессенджеры.

Вставайте из-за стола хотя бы раз в час и делайте несколько шагов.

Эти простые действия не требуют много времени, но помогут сохранить здоровье даже при напряжённом графике. Главное — регулярность!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

