Как не заработать диабет и варикоз на офисной работе — спасут эти упражнения

Сидячая работа кажется безобидной, но она может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Исследования показывают, что постоянное нахождение за столом увеличивает риск развития диабета, ожирения и даже рака прямой кишки. Но есть хорошая новость — всего несколько упражнений помогут снизить эти риски.
Длительное нахождение в одной позе вызывает напряжение в шее и плечах. Чтобы этого избежать, выполняйте простые движения:
Сутулость не только портит внешний вид, но и мешает нормальному дыханию. Чтобы исправить ситуацию:
Сидячий образ жизни ухудшает кровообращение в ногах, что может привести к варикозу и отёкам. Минимизировать риски помогут:
Эти простые действия не требуют много времени, но помогут сохранить здоровье даже при напряжённом графике. Главное — регулярность!
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.