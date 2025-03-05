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Забудьте о травмах: вот как увеличить мышечную силу и жить без боли

2:22
Спорт

Что означает хорошая физическая форма? Кевин Карри, эксперт по правильному питанию и здоровому образу жизни, утверждает, что это понятие индивидуально, но есть общие факторы, определяющие её.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

Сердечно-сосудистая выносливость 

Эффективность работы сердца и лёгких, обеспечивающих организм кислородом во время физической активности. Хорошая выносливость позволяет дольше заниматься спортом без усталости.

Мышечная сила 

Максимальная сила, которую могут проявить мышцы за одно усилие. Увеличение мышечной силы облегчает выполнение повседневных задач и снижает риск травм.

Мышечная выносливость

Способность мышц выполнять работу в течение длительного времени. Примеры включают удержание планки или многократные повторения упражнений.

Гибкость 

Диапазон движений в суставах. Хорошая гибкость помогает предотвратить травмы и улучшает общее качество движений.

Состав тела 

Соотношение жира и мышечной массы. Здоровый состав тела способствует хорошему самочувствию и достигается через правильное питание и физические нагрузки.

3 упражнения для быстрого приведения себя в форму

Эти упражнения следует выполнять регулярно. На начальном этапе стремитесь к трем подходам по двенадцать повторений, постепенно увеличивая нагрузку.

1. Приседания с прыжками

  • Встаньте прямыми ногами на ширине плеч.
  • Опуститесь в присед, сохраняя бедра параллельно полу, руки скрестите перед собой.
  • Выпрыгните вверх, отводя руки назад. Повторите.

2. Отжимания с подтягиванием колена

  • Примите упор лежа, тело прямое, ладони под плечами.
  • Опуститесь, почти коснувшись грудью пола, подтяните правое колено к правому локтю.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите то же с левой ногой.

3. Выпады с выпрыгиванием

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.
  • Сделайте большим шагом вперед правой ногой, почти касаясь пола задним коленом.
  • Выпрыгните вверх, меняя ноги в воздухе, приземлитесь с левой ногой вперёд.

Уточнения

Гибкость — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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