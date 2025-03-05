5 упражнений, которые сожгут больше калорий, чем вы думаете

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Опасность жира — это преувеличенный миф, который способствует популярности продуктов с низким содержанием жира. Исключение жиров из рациона — плохая и даже вредная идея, так как они важны для эластичности сосудов и здоровья кожи, волос, ногтей. Поэтому старайтесь включать в меню рыбу, авокадо, оливковое масло и орехи.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Девушка занимается спортом

Если хотите избавиться от лишних килограммов в проблемных зонах, не зацикливайтесь на этом. Локального жиросжигания не существует. Эффективнее использовать комплексный подход: сочетать силовые тренировки и кардио, а также следить за питанием, включая только полезные продукты.

5 незаменимых упражнений для похудения:

1. Шаги в приседе: за приседания тратится около 32 калорий. Важно следить за положением коленей и спины.

2. Выпады с поворотами: за минуту тратится около 15-20 калорий, укрепляя нижнюю часть тела и пресс.

3. Медвежья походка: хорошо тренирует позвоночник и увеличивает расход калорий. Добавление гантелей поможет нарастить мышцы.

4. Отжимания: активируют почти все группы мышц, особенно грудь и руки, уменьшая риск потери мышечной массы.

5. Планка с переходом на локти: дает дополнительную нагрузку на руки и плечи, при этом активно задействует пресс. Следите за положением поясницы и плеч.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

