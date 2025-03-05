Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скоро станет дороже: летний туристический сезон приближается — цены на поездки в Египет растут
Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту

5 упражнений, которые сожгут больше калорий, чем вы думаете

1:33
Спорт

Опасность жира — это преувеличенный миф, который способствует популярности продуктов с низким содержанием жира. Исключение жиров из рациона — плохая и даже вредная идея, так как они важны для эластичности сосудов и здоровья кожи, волос, ногтей. Поэтому старайтесь включать в меню рыбу, авокадо, оливковое масло и орехи.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Девушка занимается спортом

Если хотите избавиться от лишних килограммов в проблемных зонах, не зацикливайтесь на этом. Локального жиросжигания не существует. Эффективнее использовать комплексный подход: сочетать силовые тренировки и кардио, а также следить за питанием, включая только полезные продукты.

5 незаменимых упражнений для похудения:

1. Шаги в приседе: за приседания тратится около 32 калорий. Важно следить за положением коленей и спины.

2. Выпады с поворотами: за минуту тратится около 15-20 калорий, укрепляя нижнюю часть тела и пресс.

3. Медвежья походка: хорошо тренирует позвоночник и увеличивает расход калорий. Добавление гантелей поможет нарастить мышцы.

4. Отжимания: активируют почти все группы мышц, особенно грудь и руки, уменьшая риск потери мышечной массы.

5. Планка с переходом на локти: дает дополнительную нагрузку на руки и плечи, при этом активно задействует пресс. Следите за положением поясницы и плеч.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения
Мир. Новости мира
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения Аудио 
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве
Российский шоу-бизнес
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве Аудио 
Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами
Прогнозы и статистика
Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах Игорь Буккер Сводка с фронта: армия РФ двигается на города Харьков и Днепр, Зеленский выдвинул дикие требования Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Скоро станет дороже: летний туристический сезон приближается — цены на поездки в Египет растут
5 упражнений, которые сожгут больше калорий, чем вы думаете
Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.