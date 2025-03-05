5 упражнений, которые сожгут больше калорий, чем вы думаете

Опасность жира — это преувеличенный миф, который способствует популярности продуктов с низким содержанием жира. Исключение жиров из рациона — плохая и даже вредная идея, так как они важны для эластичности сосудов и здоровья кожи, волос, ногтей. Поэтому старайтесь включать в меню рыбу, авокадо, оливковое масло и орехи.
Если хотите избавиться от лишних килограммов в проблемных зонах, не зацикливайтесь на этом. Локального жиросжигания не существует. Эффективнее использовать комплексный подход: сочетать силовые тренировки и кардио, а также следить за питанием, включая только полезные продукты.
1. Шаги в приседе: за приседания тратится около 32 калорий. Важно следить за положением коленей и спины.
2. Выпады с поворотами: за минуту тратится около 15-20 калорий, укрепляя нижнюю часть тела и пресс.
3. Медвежья походка: хорошо тренирует позвоночник и увеличивает расход калорий. Добавление гантелей поможет нарастить мышцы.
4. Отжимания: активируют почти все группы мышц, особенно грудь и руки, уменьшая риск потери мышечной массы.
5. Планка с переходом на локти: дает дополнительную нагрузку на руки и плечи, при этом активно задействует пресс. Следите за положением поясницы и плеч.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.