Казахский Ломаченко отдыхает: младший брат превзошёл все ожидания на турнире по боксу

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Казахстанский боксёр Торехан Сабырхан вошёл в историю, став лучшим боксёром международного турнира Кубок Странджа-2025, который прошёл в Софии (Болгария).

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксерские перчатки

Этот турнир, известный как "малый чемпионат мира", собрал сильнейших спортсменов со всего мира, но именно представитель Казахстана получил высшую индивидуальную награду. По данным пресс-службы ДРС, ранее ни один казахстанский боксёр не добивался таких высот.

В решающем поединке весовой категории до 67 килограммов Торехан одержал уверенную победу над азербайджанским спортсменом Зауром Гахрамановым, продемонстрировав технику, выносливость и тактическое превосходство.

Стоит отметить, что Торехан является младшим братом Махмуда Сабырхана, получившего прозвище "Казахский Ломаченко" за свой стиль ведения боя и филигранную технику.

Уточнения

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

