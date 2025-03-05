Хаби Алонсо не спит спокойно: главная звезда Байера может уйти в Баварию уже этим летом

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Член наблюдательного совета мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что клуб из Мюнхена продолжит работать над трансфером 21-летнего атакующего полузащитника Флориана Виртца из леверкузенского "Байера" этим летом.

Фото: Х by Florian Plettenberg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флориан Вирц

Виртц — ключевая фигура в команде Хаби Алонсо, и неудивительно, что его имя привлекло внимание ведущих клубов Европы.

"Манчестер Сити" также уже давно следит за немецким талантом, и в какой-то момент казалось, что именно англичане окажутся ближе всех к его подписанию. Ходили даже слухи, что 22-летний Джеймс МакАти может перейти в "Байер" в обмен на Виртца.

"Я не скрываю, что Виртц — наша основная трансферная цель. Мы не стремимся ослабить "Леверкузен", а хотим усилить нашу команду", — заявил Румменигге в интервью Abend Zeitung.

Почётный президент "Баварии" Ули Хенесс также выразил высокую оценку качествам Виртца, но подчеркнул, что трансфер, вероятно, будет дорогим. Леверкузен оценивает свою звезду очень высоко, а контракт игрока действует ещё более двух лет.

Хенесс также напомнил, что "Бавария" уже продемонстрировала готовность инвестировать крупные суммы в игроков, которые способны повысить уровень команды, как это было с переходом Гарри Кейна.

Уточнения

«Бава́рия» (нем lang="de">Fußball-Club Bayern München e.V.; произношение: [ˈfuːsbalˌklʊp ˈbaɪɐn ˈmʏnçn̩] ) — немецкий профессиональный футбольный клуб из города Мюнхен. Основан в 1900 году. Самый титулованный клуб Германии и один из самых титулованных клубов мира.

