Похудеть к лету точно получится! Соблюдай эти 5 эффективных правил

2:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Каждая девушка мечтает в преддверии летнего сезона наконец обрести идеальную фигуру. Ниже перечислим эффективные способы, которые помогут быстро прийти в форму.

Фото: https://www.freepik.com Диета

Важно, что при большом весе быстрее уходят первые лишние килограммы.

Например, если вес — 100 кг, то за один месяц человек может сбросить больше пяти кг, при этом изменив только свое питание, без спорта.

Безвредным для здоровья считается похудение на 1,5 кг за одну неделю, то есть по 200 г в день.

Правильное питание

Забудьте про диеты! Для похудения нужно правильно питаться, а не голодать.

Откажитесь от майонеза, сложнокомпонентных салатов, полуфабрикатов, свинины, сладкого, фастфуда, хлебобулочных изделий, газировки, жирной и жареной еды.

Обратите внимание на белковую пищу (мясо, рыба, нежирные молочные продукты). Ешьте больше овощей и фруктов. Э

Не пропускайте завтрак. Он должен быть самым питательным приемом.

Спорт

Нужно повысить свою физическую активность. Самыми эффективными являются тренировки, которые направлены на жиросжигание. Лучше сочетать силовые и кардио.

Такая нагрузка поможет разогнать метаболизм, в результате калории будут быстрее расходоваться во время тренировки и даже после нее.

Лучше выбрать бег (трусцой или интервально), ходьбу (спортивная, в быстром и среднем темпе), езду на велосипеде, плавание, фитнес (степ, аэробика), прыжки на скакалке.

Больше ходите, жир будет сжигаться, если делать это без остановки 45 минут.

Оптимально заниматься три раза в неделю.

Больше воды

Она разгоняет обмен веществ и выводит лишнюю жидкость из организма. Если не пить достаточное количество воды, то килограммы не будут уходить даже при соблюдении диеты.

Чтобы рассчитать нужный объем воды, массу тела умножьте на 30 мл жидкости.

Массаж

Он тоже помогает быстро убрать лишние килограммы и достичь упругой кожи.

Здоровый сон

Человек поправляется, если спит меньше шести часов в день или просыпается ночью. Дело в том, что дефицит сна негативно сказывается на гормональном балансе.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

