Улучши равновесие за 10 дней! Эти упражнения помогут отлично держать баланс

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Баланс очень важен для гармоничного развития человека, не меньше, чем выносливость, сила и гибкость. Как его развить, расскажем ниже.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Спортсменам, чьи достижения зависят от хорошей координации, просто необходимо работать с равновесием. Кроме того, этот навык пригодится всем в повседневной жизни.

Упражнения для развития равновесия

Поза дерева

Как делать?

поставьте стопы на ширине таза;

перенесите вес тела на одну ногу;

вторую ногу поставьте на носок, согните в коленном суставе и отведите в сторону, раскрывая тазобедренный сустав;

поднимите стопу согнутой ноги и расположите ее на внутренней поверхности прямой ноги;

надавите ногами с одинаковой силой друг на друга;

удержите положение равновесия на 20-30 секунд;

выполните то же самое на другую сторону.

Поза воина 3

Как делать?

встаньте прямо, стопы расположите на ширине таза;

вес тела перенесите на одну ногу;

второй ногой сделайте шаг назад;

поднимите прямые руки над головой;

одновременно опускайте корпус и поднимайте ногу, стоящую сзади;

выполняйте движение таким образом, чтобы сохранилась прямая линия от ладоней до стопы поднятой ноги;

выполняйте наклон только до тех пор, пока сохраняете положение равновесия;

зафиксируйте положение на несколько секунд, не задерживая при этом дыхание;

выполните то же самое, стоя на другой ноге.

Поза боковой планки

Как делать?

примите положение планки на локтях;

локти расположите строго под плечевыми суставами;

стопы расположите на ширине таза;

спина должна быть абсолютно прямая, нужно сгладить поясничный прогиб;

напрягите мышцы живота, ягодицы и мышцы тазового дна;

не задерживайте дыхание;

обе стопы опустите в сторону, примите положение боковой планки;

удержите позу на 20-30 секунд;

выполните то же самое в другую сторону, сообщает "СЭ".

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

