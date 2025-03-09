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Улучши равновесие за 10 дней! Эти упражнения помогут отлично держать баланс

2:04
Спорт

Баланс очень важен для гармоничного развития человека, не меньше, чем выносливость, сила и гибкость. Как его развить, расскажем ниже.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Спортсменам, чьи достижения зависят от хорошей координации, просто необходимо работать с равновесием. Кроме того, этот навык пригодится всем в повседневной жизни.

Упражнения для развития равновесия

Поза дерева

Как делать?

  • поставьте стопы на ширине таза;
  • перенесите вес тела на одну ногу;
  • вторую ногу поставьте на носок, согните в коленном суставе и отведите в сторону, раскрывая тазобедренный сустав;
  • поднимите стопу согнутой ноги и расположите ее на внутренней поверхности прямой ноги;
  • надавите ногами с одинаковой силой друг на друга;
  • удержите положение равновесия на 20-30 секунд;
  • выполните то же самое на другую сторону.

Поза воина 3

Как делать?

  • встаньте прямо, стопы расположите на ширине таза;
  • вес тела перенесите на одну ногу;
  • второй ногой сделайте шаг назад;
  • поднимите прямые руки над головой;
  • одновременно опускайте корпус и поднимайте ногу, стоящую сзади;
  • выполняйте движение таким образом, чтобы сохранилась прямая линия от ладоней до стопы поднятой ноги;
  • выполняйте наклон только до тех пор, пока сохраняете положение равновесия;
  • зафиксируйте положение на несколько секунд, не задерживая при этом дыхание;
  • выполните то же самое, стоя на другой ноге.

Поза боковой планки

Как делать?

  • примите положение планки на локтях;
  • локти расположите строго под плечевыми суставами;
  • стопы расположите на ширине таза;
  • спина должна быть абсолютно прямая, нужно сгладить поясничный прогиб;
  • напрягите мышцы живота, ягодицы и мышцы тазового дна;
  • не задерживайте дыхание;
  • обе стопы опустите в сторону, примите положение боковой планки;
  • удержите позу на 20-30 секунд;
  • выполните то же самое в другую сторону, сообщает "СЭ".

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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