Улучши равновесие за 10 дней! Эти упражнения помогут отлично держать баланс

Баланс очень важен для гармоничного развития человека, не меньше, чем выносливость, сила и гибкость. Как его развить, расскажем ниже.
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка
Спортсменам, чьи достижения зависят от хорошей координации, просто необходимо работать с равновесием. Кроме того, этот навык пригодится всем в повседневной жизни.
Упражнения для развития равновесия
Поза дерева
Как делать?
поставьте стопы на ширине таза;
перенесите вес тела на одну ногу;
вторую ногу поставьте на носок, согните в коленном суставе и отведите в сторону, раскрывая тазобедренный сустав;
поднимите стопу согнутой ноги и расположите ее на внутренней поверхности прямой ноги;
надавите ногами с одинаковой силой друг на друга;
удержите положение равновесия на 20-30 секунд;
выполните то же самое на другую сторону.
Поза воина 3
Как делать?
встаньте прямо, стопы расположите на ширине таза;
вес тела перенесите на одну ногу;
второй ногой сделайте шаг назад;
поднимите прямые руки над головой;
одновременно опускайте корпус и поднимайте ногу, стоящую сзади;
выполняйте движение таким образом, чтобы сохранилась прямая линия от ладоней до стопы поднятой ноги;
выполняйте наклон только до тех пор, пока сохраняете положение равновесия;
зафиксируйте положение на несколько секунд, не задерживая при этом дыхание;
выполните то же самое, стоя на другой ноге.
Поза боковой планки
Как делать?
примите положение планки на локтях;
локти расположите строго под плечевыми суставами;
стопы расположите на ширине таза;
спина должна быть абсолютно прямая, нужно сгладить поясничный прогиб;
напрягите мышцы живота, ягодицы и мышцы тазового дна;
не задерживайте дыхание;
обе стопы опустите в сторону, примите положение боковой планки;
удержите позу на 20-30 секунд;
выполните то же самое в другую сторону, сообщает "СЭ".
Уточнения
Пла́нка (через немPlanke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар.рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.