Прокачай ягодицы без приседаний: 3 эффективных альтернативы для домашней тренировки
1:47
Приседания — отличное упражнение, чтобы прокачать ноги и ягодицы. Однако, если вы не любите это упражнение, или у вас есть у нему противопоказания, вам подойдут эти три альтернативы приседаниям.
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Девушка занимается спортом
Стенка (статичное приседание)
Как делать?
- Встать у стены или другой твердой горизонтальной поверхности.
- Ноги поставить шире плеч.
- Опираясь спиной о стену, согнуть ноги в коленях, чтобы линия бедра была параллельна полу, как будто на сидении невидимого стула.
- Задержаться в этой позиции на 30-40 секунд.
- Вернуться в исходное положение.
Со временем можно увеличить продолжительность до двух минут. Упражнение выполняется в 1-5 подходов. Важно использовать нескользящую обувь, чтобы не получить травму.
Ягодичный мост
Как делать?
- Лечь на пол, руки положить вдоль тела.
- Ноги согнуть в коленях и расставить.
- На выдохе поднять корпус, опираясь только на лопатки и ступни и не допуская провисания спины.
- Задержаться в верхней точке на 10-30 секунд,.
- Медленно опуститься.
Сделайте 3 подхода по 20 раз, отдых между подходами — не более минуты.
Ходьба на ягодицах
Как делать?
- Сесть на пол, выпрямить спину.
- Руки согнуть в локтях перед грудью.
- Стараясь не сгибать ноги в коленях, продвинуться вперед на 50 "шагов" (2-3 метра).
- Продвинуться назад на 50 "шагов".
Важно чувствовать напряжение именно ягодичных мышц.
Кстати, самым легким упражнением, которое укрепляет ягодичные мышцы, является ходьба вверх по лестнице.
Уточнения
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
Новости о спорте
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру