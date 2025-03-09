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Прокачай ягодицы без приседаний: 3 эффективных альтернативы для домашней тренировки

1:47
Спорт

Приседания — отличное упражнение, чтобы прокачать ноги и ягодицы. Однако, если вы не любите это упражнение, или у вас есть у нему противопоказания, вам подойдут эти три альтернативы приседаниям.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Девушка занимается спортом

Стенка (статичное приседание)

Как делать?

  • Встать у стены или другой твердой горизонтальной поверхности.
  • Ноги поставить шире плеч.
  • Опираясь спиной о стену, согнуть ноги в коленях, чтобы линия бедра была параллельна полу, как будто на сидении невидимого стула.
  • Задержаться в этой позиции на 30-40 секунд.
  • Вернуться в исходное положение.

Со временем можно увеличить продолжительность до двух минут. Упражнение выполняется в 1-5 подходов. Важно использовать нескользящую обувь, чтобы не получить травму.

Ягодичный мост

Как делать?

  • Лечь на пол, руки положить вдоль тела.
  • Ноги согнуть в коленях и расставить.
  • На выдохе поднять корпус, опираясь только на лопатки и ступни и не допуская провисания спины.
  • Задержаться в верхней точке на 10-30 секунд,.
  • Медленно опуститься.

Сделайте 3 подхода по 20 раз, отдых между подходами — не более минуты.

Ходьба на ягодицах

Как делать?

  • Сесть на пол, выпрямить спину.
  • Руки согнуть в локтях перед грудью.
  • Стараясь не сгибать ноги в коленях, продвинуться вперед на 50 "шагов" (2-3 метра).
  • Продвинуться назад на 50 "шагов".

Важно чувствовать напряжение именно ягодичных мышц.

Кстати, самым легким упражнением, которое укрепляет ягодичные мышцы, является ходьба вверх по лестнице.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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