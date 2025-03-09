Эта взрывная тренировка поможет скинуть до 10 кг: как заниматься кроссфитом дома?

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Кроссфит — это программа упражнений на силу и выносливость. Состоит она из смеси анаэробных упражнений, гимнастики и тяжелой атлетики. Как выполнять такую тренировку дома?

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прыжки со скакалкой

Вам понадобятся:

коврик для фитнеса;

утяжелители: гантели, гири или большие бутылки с водой;

скакалка.

Кроссфит повышает выносливость, силу, ловкость, гибкость, скорость и координацию. Работать будут все мышцы!

Упражнения для занятий кроссфитом дома

Джамп (взрывные приседания). Прыгайте вверх и делайте хлопок руками над головой (или руки держите за головой). При этом нужно сильно напрягать ягодицы и приседать. Взрывные отжимания. Отжимаясь, делайте настолько резких подъемов вверх туловищем. Руки от пола нужно отрывать на несколько сантиметров. Это упражнение с собственным весом очень популярно в кроссфите. Планка. Встаньте в стойку на локтях и задержитесь в таком положении. Это хорошее упражнение с собственным весом для пресса и спины. Оно поможет достаточно быстро привести тело в форму. Берпи. А это упражнение хорошо развивает выносливость и силу. Сначала приседайте, затем примите положение планки, следом отжимайтесь от пола, а затем встаньте и прыгните на вверх. Можно сделать хлопок руками. Медвежья походка. Встаньте на ладони и стопы, а ягодицы выставите вверх. В таком положении делайте одновременно шаг правой рукой и левой ногой, а затем шаг левой рукой и правой ногой. Это упражнение также называют "египетская техника" или "китайская ходьба", сообщает "СЭ".

Уточнения

Кроссфит — брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом.

