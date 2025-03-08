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Как тренируются американские солдаты? Эти петли помогут обрести мощь и взрывную силу

4:00
Спорт

TRX петли — многофункциональный тренажёр, который представляет из себя прочную ленту с креплением и двумя лямками.

Американский солдат выполняет отжимания во время развивающих упражнений
Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Американский солдат выполняет отжимания во время развивающих упражнений

Их прототипом послужили парашютные стропы, которые начал использовать для самостоятельных тренировок американский пехотинец Рэнди Хенрик. В течение нескольких лет изобретение получило широкое распространение в рядах американской армии, и было налажено их массовое производство.

Этот тренажёр оправдывает свое название, так как в основе тренировок с петлями лежит работа с собственным весом.

Этот простой с виду атрибут для физической нагрузки может привести в форму с нуля и заставить попотеть даже профессиональных спортсменов.

Лучшие упражнения на TRX

Бег в упоре

  • Закрепите стропы специальной петлей на шведской стенке, двери или дереве.
  • Опустите каждую сторону петель так, чтобы расстояние до пола было 30-40 сантиметров.
  • Встаньте на четвереньки спиной к петлям. В этом положении проденьте ноги в лямки.
  • Руками отойдите вперед настолько, чтобы ваши ноги выпрямились и были на весу, но не в натяг.
  • Начните попеременно подтягивать левую и правую ноги к груди.
  • Когда правая нога согнута в колене, левая должны быть полностью выпрямлена сзади, и наоборот.
  • Держите пресс и спину в напряжении во избежание травм.

Это упражнение можно использовать как разминку перед тренировкой на TRX.

Отжимания

  • Примите упор лежа с закреплёнными ногами в лямках петель, как в первом упражнении.
  • Из этого положения приступите к стандартным отжиманиям. Ноги старайтесь удерживать в симметричном положении, не отводите таз наверх, держите корпус прямым с помощью мышц пресса и спины.

Боковая планка

Боковая планка на петлях выполняется по тому же принципу, что и боковая планка без использования тренажера. За тем лишь исключением, что ноги спортсмена продеты в лямки и находятся на весу.

  • Для выполнения этого упражнения лягте на пол ногами к петлям. Просуньте голеностопы в лямки.
  • Обопритесь на локоть или выпрямленную руку. Ноги должны находится на одинаковой высоте от пола.
  • Удерживайте положение боковой планки, сколько сможете. Не выдвигайте таз наверх, вперед или назад. Тело должно быть вытянуто в прямую линию.

Приседания

  • Для приседаний укоротите длину петель, чтобы каждая была на уровне вашей груди.
  • Подойдите к тренажёру лицом и возьмите лямки строп в руки.
  • Начинайте медленно приседать, переведя весь вес тела на пятки. В процессе приседания вы должны почувствовать, что как будто висите руками на петлях и без их помощи упадёте.
  • Этот вариант приседаний максимально полезен для организма. Именно с помощью строп удается создать оптимально правильные углы нагрузки в коленях, спине и стопах, пишет "СЭ".

Выпрыгивание из приседа

  • Выполняются по примеру приседаний с петлями. Но в финальной фазе добавляется активный прыжок наверх.
  • Приземление после выпрыгивания должно приходиться на всю поверхность стоп.

Горизонтальные подтягивания

  • Лямки петель должны быть на уровне груди. Подойдите к стропам лицом и возьмите крепления в руки.
  • Ногами подойдите в направлении к тренажеру так, чтобы прямыми руками повиснуть на петлях.
  • Из этого положения медленно сгибайте руки, как при отжиманиях, только в этом случае максимальное усилие будет направлено на сгибание. Медленно доведите грудь до ладоней и так же медленно выпрямите руки в локтях.

Начинайте свои тренировки с 15 повторов каждого упражнения в 2-3-х сериях.

Уточнения

Подвесно́й тре́нинг — разновидность силового тренинга, при котором используют подвесные системы из верёвок (или строп), позволяющих выполнять упражнения, используя в виде отягощения собственный вес человека. 

Парашю́т (через фр. parachute, от греч. para — «против» и chute — «падение»; однокоренные слова: парасоль, параплюи, паратоннэрр, парафё, параван) — устройство в форме зонта из ткани или другого мягкого материала, к которому стропами прикреплена подвесная система или груз.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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