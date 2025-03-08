Как тренируются американские солдаты? Эти петли помогут обрести мощь и взрывную силу

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TRX петли — многофункциональный тренажёр, который представляет из себя прочную ленту с креплением и двумя лямками.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Американский солдат выполняет отжимания во время развивающих упражнений

Их прототипом послужили парашютные стропы, которые начал использовать для самостоятельных тренировок американский пехотинец Рэнди Хенрик. В течение нескольких лет изобретение получило широкое распространение в рядах американской армии, и было налажено их массовое производство.

Этот тренажёр оправдывает свое название, так как в основе тренировок с петлями лежит работа с собственным весом.

Этот простой с виду атрибут для физической нагрузки может привести в форму с нуля и заставить попотеть даже профессиональных спортсменов.

Лучшие упражнения на TRX

Бег в упоре

Закрепите стропы специальной петлей на шведской стенке, двери или дереве.

Опустите каждую сторону петель так, чтобы расстояние до пола было 30-40 сантиметров.

Встаньте на четвереньки спиной к петлям. В этом положении проденьте ноги в лямки.

Руками отойдите вперед настолько, чтобы ваши ноги выпрямились и были на весу, но не в натяг.

Начните попеременно подтягивать левую и правую ноги к груди.

Когда правая нога согнута в колене, левая должны быть полностью выпрямлена сзади, и наоборот.

Держите пресс и спину в напряжении во избежание травм.

Это упражнение можно использовать как разминку перед тренировкой на TRX.

Отжимания

Примите упор лежа с закреплёнными ногами в лямках петель, как в первом упражнении.

Из этого положения приступите к стандартным отжиманиям. Ноги старайтесь удерживать в симметричном положении, не отводите таз наверх, держите корпус прямым с помощью мышц пресса и спины.

Боковая планка

Боковая планка на петлях выполняется по тому же принципу, что и боковая планка без использования тренажера. За тем лишь исключением, что ноги спортсмена продеты в лямки и находятся на весу.

Для выполнения этого упражнения лягте на пол ногами к петлям. Просуньте голеностопы в лямки.

Обопритесь на локоть или выпрямленную руку. Ноги должны находится на одинаковой высоте от пола.

Удерживайте положение боковой планки, сколько сможете. Не выдвигайте таз наверх, вперед или назад. Тело должно быть вытянуто в прямую линию.

Приседания

Для приседаний укоротите длину петель, чтобы каждая была на уровне вашей груди.

Подойдите к тренажёру лицом и возьмите лямки строп в руки.

Начинайте медленно приседать, переведя весь вес тела на пятки. В процессе приседания вы должны почувствовать, что как будто висите руками на петлях и без их помощи упадёте.

Этот вариант приседаний максимально полезен для организма. Именно с помощью строп удается создать оптимально правильные углы нагрузки в коленях, спине и стопах, пишет "СЭ".

Выпрыгивание из приседа

Выполняются по примеру приседаний с петлями. Но в финальной фазе добавляется активный прыжок наверх.

Приземление после выпрыгивания должно приходиться на всю поверхность стоп.

Горизонтальные подтягивания

Лямки петель должны быть на уровне груди. Подойдите к стропам лицом и возьмите крепления в руки.

Ногами подойдите в направлении к тренажеру так, чтобы прямыми руками повиснуть на петлях.

Из этого положения медленно сгибайте руки, как при отжиманиях, только в этом случае максимальное усилие будет направлено на сгибание. Медленно доведите грудь до ладоней и так же медленно выпрямите руки в локтях.

Начинайте свои тренировки с 15 повторов каждого упражнения в 2-3-х сериях.

Уточнения

Подвесно́й тре́нинг — разновидность силового тренинга, при котором используют подвесные системы из верёвок (или строп), позволяющих выполнять упражнения, используя в виде отягощения собственный вес человека.



Парашю́т (через фр. parachute, от греч. para — «против» и chute — «падение»; однокоренные слова: парасоль, параплюи, паратоннэрр, парафё, параван) — устройство в форме зонта из ткани или другого мягкого материала, к которому стропами прикреплена подвесная система или груз.

