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Накачай ягодицы как у Ким дома! Это упражнение взорвёт мышцы

1:19
Спорт

Домашние занятия — отличный вариант держать фигуру в тонусе. Чтобы накачать упругие и красивые ягодицы, делайте это упражнение по 30 повторов каждый день.

приседания
Фото: freepik
приседания

Если делать приседания правильно, можно увидеть неплохой результат. Какую пользу они приносят рассказал фитнес-директор сети Crocus Fitness Виталий Вознюк.

Какого эффекта ждать от приседаний?

  • увеличится мышечная выносливость;
  • увеличится количество потраченных калорий;
  • укреплятся ноги;
  • дополнительная смазка суставов из-за увеличения подвижности;
  • предотвращение изнашивания суставных поверхностей;
  • ускоряется лимфоток;
  • ускоряется кровоток;
  • приходят в тонус мышцы кора и брюшного пресса;
  • укрепляются спинные мышцы;
  • укрепляются сухожилия ног.

Еще упражнение поможет укрепить квадрицепсы и бицепсы бедра, икроножные и ягодичные мышцы, прямую и косую мышцу брюшного пресса, пишет "СЭ".

Женщины благодаря приседаниям смогут улучшить метаболизм и избавиться от целлюлита.

Тридцати приседаний хватит, чтобы произошел выброс эндорфинов и адреналина, которые ускоряют метаболизм. Однако важно периодически нужно усиливать интенсивность, поскольку организм привыкает к нагрузке.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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