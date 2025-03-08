Накачай ягодицы как у Ким дома! Это упражнение взорвёт мышцы

Домашние занятия — отличный вариант держать фигуру в тонусе. Чтобы накачать упругие и красивые ягодицы, делайте это упражнение по 30 повторов каждый день.
Если делать приседания правильно, можно увидеть неплохой результат. Какую пользу они приносят рассказал фитнес-директор сети Crocus Fitness Виталий Вознюк.
Еще упражнение поможет укрепить квадрицепсы и бицепсы бедра, икроножные и ягодичные мышцы, прямую и косую мышцу брюшного пресса, пишет "СЭ".
Женщины благодаря приседаниям смогут улучшить метаболизм и избавиться от целлюлита.
Тридцати приседаний хватит, чтобы произошел выброс эндорфинов и адреналина, которые ускоряют метаболизм. Однако важно периодически нужно усиливать интенсивность, поскольку организм привыкает к нагрузке.
Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.
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