Накачай ягодицы как у Ким дома! Это упражнение взорвёт мышцы

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Домашние занятия — отличный вариант держать фигуру в тонусе. Чтобы накачать упругие и красивые ягодицы, делайте это упражнение по 30 повторов каждый день.

Фото: freepik приседания

Если делать приседания правильно, можно увидеть неплохой результат. Какую пользу они приносят рассказал фитнес-директор сети Crocus Fitness Виталий Вознюк.

Какого эффекта ждать от приседаний?

увеличится мышечная выносливость;

увеличится количество потраченных калорий;

укреплятся ноги;

дополнительная смазка суставов из-за увеличения подвижности;

предотвращение изнашивания суставных поверхностей;

ускоряется лимфоток;

ускоряется кровоток;

приходят в тонус мышцы кора и брюшного пресса;

укрепляются спинные мышцы;

укрепляются сухожилия ног.

Еще упражнение поможет укрепить квадрицепсы и бицепсы бедра, икроножные и ягодичные мышцы, прямую и косую мышцу брюшного пресса, пишет "СЭ".

Женщины благодаря приседаниям смогут улучшить метаболизм и избавиться от целлюлита.

Тридцати приседаний хватит, чтобы произошел выброс эндорфинов и адреналина, которые ускоряют метаболизм. Однако важно периодически нужно усиливать интенсивность, поскольку организм привыкает к нагрузке.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.

