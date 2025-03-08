В 65 лет будете бегать как 25-летний! Эти упражнения помогут укрепить колени

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Суставы, кости и связки человека с каждым годом все больше изнашиваются. Самыми частыми со стороны опорно-двигательного аппарата являются заболевания коленных суставов. Это, конечно, влияет на качество жизни человека. Как же сохранить колени здоровыми и крепкими?

Фото: Freepik by jcomp Больное колено

Кинезиолог, врач ЛФК, специализирующийся на заболеваниях опорно-двигательного аппарата, Андрей Лебеденко рассказал, что нужно делать, чтобы боли в коленях обошли вас стороной.

Исследование австралийских ученых доказало, что упражнения, направленные на укрепление мышц ног и околосуставных связок, позволяют большему количеству жидкости, богатой питательными веществами, поступать в хрящи. Остеохондроз начинается, когда хрящ, покрывающий сустав, изнашивается, пишет "СЭ".

Полуприсед у стены

Как делать?

Обопритесь всей поверхностью спины на стену.

Ноги поставьте на расстояние двух стоп от стены чуть шире плеч, носки немного развернуты наружу.

Слегка согните ноги в коленях. Руки держите на талии или перед собой.

Медленно начните сгибать колени и опускайтесь до параллели бедер к полу.

После того как вы оказались в положении полуприседа, аккуратно поднимитесь на носки.

Оставайтесь в этом положении 20-30 секунд. Выполните три подхода упражнения.

Сгибание ноги с сопротивлением

Как делать?

Сперва нужно лечь на живот. Руки согнуты в локтях, подбородок лежит на ладонях. Ноги выпрямлены.

Положите левую ногу на голеностоп правой ноги.

Начните сгибать колено правой ноги, параллельно надавливая левой ногой на правую. Создайте умеренное сопротивление для подъема голени правой ноги.

Когда правое колено будет согнуто перпендикулярно полу, опустите ноги на исходную позицию и повторите движение 15 раз.

Затем поменяйте ноги местами и повторите упражнение на другую ногу.

Для выполнения упражнения с резинкой прицепите ее к любой опоре одним концом на высоте 30-40 см. Другой конец накиньте на голеностоп и выполните полное сгибание колена, стремясь пяткой к ягодицам.

Боковое сопротивление на приведение

Как делать?

Встаньте боком к опоре. Высота опоры не должна превышать 40 см.

Положите на опору внутренний свод стопы. Руки на поясе.

Усилием начните приводить стопу к себе, напрягая приводящие мышцы и связки колена.

Держите напряжение 20-30 секунд. Затем поменяйте ноги.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

