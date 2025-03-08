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В 65 лет будете бегать как 25-летний! Эти упражнения помогут укрепить колени

2:49
Спорт

Суставы, кости и связки человека с каждым годом все больше изнашиваются. Самыми частыми со стороны опорно-двигательного аппарата являются заболевания коленных суставов. Это, конечно, влияет на качество жизни человека. Как же сохранить колени здоровыми и крепкими?

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

Кинезиолог, врач ЛФК, специализирующийся на заболеваниях опорно-двигательного аппарата, Андрей Лебеденко рассказал, что нужно делать, чтобы боли в коленях обошли вас стороной.

Исследование австралийских ученых доказало, что упражнения, направленные на укрепление мышц ног и околосуставных связок, позволяют большему количеству жидкости, богатой питательными веществами, поступать в хрящи. Остеохондроз начинается, когда хрящ, покрывающий сустав, изнашивается, пишет "СЭ".

Полуприсед у стены

Как делать?

  • Обопритесь всей поверхностью спины на стену.
  • Ноги поставьте на расстояние двух стоп от стены чуть шире плеч, носки немного развернуты наружу.
  • Слегка согните ноги в коленях. Руки держите на талии или перед собой.
  • Медленно начните сгибать колени и опускайтесь до параллели бедер к полу.
  • После того как вы оказались в положении полуприседа, аккуратно поднимитесь на носки.
  • Оставайтесь в этом положении 20-30 секунд. Выполните три подхода упражнения.

Сгибание ноги с сопротивлением

Как делать?

  • Сперва нужно лечь на живот. Руки согнуты в локтях, подбородок лежит на ладонях. Ноги выпрямлены.
  • Положите левую ногу на голеностоп правой ноги.
  • Начните сгибать колено правой ноги, параллельно надавливая левой ногой на правую. Создайте умеренное сопротивление для подъема голени правой ноги.
  • Когда правое колено будет согнуто перпендикулярно полу, опустите ноги на исходную позицию и повторите движение 15 раз.
  • Затем поменяйте ноги местами и повторите упражнение на другую ногу.
  • Для выполнения упражнения с резинкой прицепите ее к любой опоре одним концом на высоте 30-40 см. Другой конец накиньте на голеностоп и выполните полное сгибание колена, стремясь пяткой к ягодицам.

Боковое сопротивление на приведение

Как делать?

  • Встаньте боком к опоре. Высота опоры не должна превышать 40 см.
  • Положите на опору внутренний свод стопы. Руки на поясе.
  • Усилием начните приводить стопу к себе, напрягая приводящие мышцы и связки колена.
  • Держите напряжение 20-30 секунд. Затем поменяйте ноги.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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