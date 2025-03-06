Как похудеть к лету: фитнес-тренер составила план

Многие люди уже начали задумываться, что скоро теплый сезон, время коротких юбок и шорт, и пора бы начинать худеть. Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как скинуть лишний вес к лету за два-три месяца.
Во-первых нужно скорректировать питание и образ жизни. С чего же начать?
Нужно снизить количество калорий на 15-20 процентов. Например, уменьшить порции и заменить некоторые продукты на более низкокалорийные. Быстрые углеводы и сладости лучше исключить.
Три раза в неделю нужно уделять силовым или функциональным тренировкам. А в свободные от спорта дни делать кардио: бег, плавание, велосипедные прогулки по 30-60 минут, пишет "СЭ".
Силовые и растяжка помогают ускорить метаболизм, набрать мышечную массу и убрать лишний вес. Нагрузка не должна быть слишком сильной!
Пить достаточное количество воды нужно обязательно. Следует пить до 2,5 литра воды в день.
Нужно выбрать дни тренировок в фитнес-зале и дни кардио.
Также важно высыпаться и снизить уровень стресса.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.
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