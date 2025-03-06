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Как похудеть к лету: фитнес-тренер составила план

1:21
Спорт

Многие люди уже начали задумываться, что скоро теплый сезон, время коротких юбок и шорт, и пора бы начинать худеть. Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как скинуть лишний вес к лету за два-три месяца.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Во-первых нужно скорректировать питание и образ жизни. С чего же начать?

Уменьшите калорийность

Нужно снизить количество калорий на 15-20 процентов. Например, уменьшить порции и заменить некоторые продукты на более низкокалорийные. Быстрые углеводы и сладости лучше исключить.

Занимайтесь спортом

Три раза в неделю нужно уделять силовым или функциональным тренировкам. А в свободные от спорта дни делать кардио: бег, плавание, велосипедные прогулки по 30-60 минут, пишет "СЭ".

Делайте растяжку

Силовые и растяжка помогают ускорить метаболизм, набрать мышечную массу и убрать лишний вес. Нагрузка не должна быть слишком сильной!

Пейте воду

Пить достаточное количество воды нужно обязательно. Следует пить до 2,5 литра воды в день.

Соблюдайте режим дня

Нужно выбрать дни тренировок в фитнес-зале и дни кардио.

Также важно высыпаться и снизить уровень стресса.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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