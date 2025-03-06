Как китайцам удаётся оставаться стройными? Нутрициолог назвала способ

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Нутрициолог Валентина Торшина раскрыла, как китайцам удается оставаться стройными.

Фото: freepik.com by tirachardz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китайцы

Все дело в том, что кухня этой страны богата разнообразием блюд. Однако вместо больших порций в Китае чаще всего подают много небольших. Каждый посетитель берет себе столько блюд, сколько посчитает нужным. Этот подход и не дает людям переедать, пишет "СЭ".

"Для более осознанного подхода к питанию можно есть с тарелок и мисок небольшого размера, чтобы контролировать размер порций", — отметила она.

Также многие китайцы ведут активный образ жизни, так как это часть их культуры. Регулярный спорт средней интенсивности помогает сжигать калории, ускоряет обмен веществ и укрепляет мышцы.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

