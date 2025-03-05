Этот напиток не добавит энергии на тренировке: учёные развеяли популярный миф о кофе

Японские учёные развеяли популярный миф о кофе. Ранее считалось, что кофеин повышает выносливость, снижает воспринимаемую нагрузку и мышечную боль. Оказалось, что это не так.
Исследователи провели эксперимент с 16 мужчинами-спортсменами. За час до начала интервальной спринтерской тренировки они приняли кофеин в виде таблеток (шесть мг вещества на кг веса). Их показатели оценивали.
Оказывается, кофеин:
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.