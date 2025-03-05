Этот напиток не добавит энергии на тренировке: учёные развеяли популярный миф о кофе

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Японские учёные развеяли популярный миф о кофе. Ранее считалось, что кофеин повышает выносливость, снижает воспринимаемую нагрузку и мышечную боль. Оказалось, что это не так.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Исследователи провели эксперимент с 16 мужчинами-спортсменами. За час до начала интервальной спринтерской тренировки они приняли кофеин в виде таблеток (шесть мг вещества на кг веса). Их показатели оценивали.

Оказывается, кофеин:

Не влияет на пиковую или среднюю мощность при выполнении упражнений.

Не улучшает работу квадрицепсов (мышц бедра).

Не облегчает мышечную боль после тренировки, пишет KP. RU.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

