Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о химии: этот метод защитит вашу клубнику от вредителей
Космическая революция: астронавты создали кислород без Земли
Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться
Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной
Нефтегазовые доходы России в феврале составили более 771 млрд рублей
Устали от спортзала? Эти 3 упражнения заставят мышцы расти, используя только ваш вес
Фанаты Гарри Поттера сходят с ума из-за кастинга HBO на роль в сериале о мальчике-волшебнике
Пообещал сбалансировать бюджет: Дональд Трамп заявил, что сможет добиться сбалансированного бюджета
Как превратить маленькую свеклу в настоящую суперзвезду огорода

Этот напиток не добавит энергии на тренировке: учёные развеяли популярный миф о кофе

0:45
Спорт

Японские учёные развеяли популярный миф о кофе. Ранее считалось, что кофеин повышает выносливость, снижает воспринимаемую нагрузку и мышечную боль. Оказалось, что это не так.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Исследователи провели эксперимент с 16 мужчинами-спортсменами. За час до начала интервальной спринтерской тренировки они приняли кофеин в виде таблеток (шесть мг вещества на кг веса). Их показатели оценивали.

Оказывается, кофеин:

  • Не влияет на пиковую или среднюю мощность при выполнении упражнений.
  • Не улучшает работу квадрицепсов (мышц бедра).
  • Не облегчает мышечную боль после тренировки, пишет KP. RU.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения
Мир. Новости мира
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения Аудио 
Мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой
Шоу-бизнес
Мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой Аудио 
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Красота и стиль
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Последние материалы
Забудьте о химии: этот метод защитит вашу клубнику от вредителей
Космическая революция: астронавты создали кислород без Земли
Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться
Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной
Нефтегазовые доходы России в феврале составили более 771 млрд рублей
Устали от спортзала? Эти 3 упражнения заставят мышцы расти, используя только ваш вес
Фанаты Гарри Поттера сходят с ума из-за кастинга HBO на роль в сериале о мальчике-волшебнике
Пообещал сбалансировать бюджет: Дональд Трамп заявил, что сможет добиться сбалансированного бюджета
Как превратить маленькую свеклу в настоящую суперзвезду огорода
G-Class с открытым верхом: Mercedes-Maybach представил сенсационный кабриолет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.