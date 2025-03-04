Избавьтесь от дряблости рук: эффективные тренировки для тонуса кожи и мышц

Топ-3 упражнения для красивых и сильных рук

2:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие женщины сталкиваются с дряблостью кожи и слабостью мышц в области рук. Причинами могут быть как недостаток физической активности, так и естественные возрастные изменения. Однако вернуть тонус и улучшить внешний вид поможет грамотная проработка верхней части тела, которая включает тренировку бицепса (отвечает за сгибание локтя) и трицепса (формирует объём и участвует в разгибании).

Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Фитнес

Страх "перекачанных" рук: что говорит наука?

По словам фитнес-тренера Алессандры Диас, многие женщины избегают силовых упражнений из-за опасений получить "мужскую" мускулатуру. Однако, как поясняет эксперт, для заметной гипертрофии мышц необходимы высокие нагрузки и регулярные тренировки с отягощениями. У женщин уровень тестостерона, ключевого гормона для роста мышц, значительно ниже, чем у мужчин, что делает риск чрезмерного увеличения объёмов минимальным.

Преимущества тренировок для верхней части тела

Помимо эстетики, укрепление мышц рук и плечевого пояса имеет практические преимущества:

Уменьшение дряблости кожи ("эффект трясущихся рук");

Снижение жировых отложений в проблемных зонах;

Улучшение осанки и профилактика возрастной потери подвижности;

Повышение силы, что облегчает выполнение бытовых задач.

Топ-3 базовых упражнения

Для достижения результата не требуются сложные тренажёры. Алессандра Диас рекомендует включить в программу:

Жим лёжа — укрепляет грудные мышцы и поддерживает тонус груди;

Тяга к поясу узким хватом — развивает мышцы спины и плеч, улучшая выносливость;

Подъём гантелей в стороны — прорабатывает дельтовидные мышцы, корректируя осанку.

Эксперт советует тренировать верхнюю часть тела 2-3 раза в неделю, чередуя с упражнениями на ноги. Однако индивидуальный подход остаётся ключевым: только тренер сможет подобрать оптимальную нагрузку и схему занятий.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



