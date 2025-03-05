Хотите растяжку, стройность или душевный баланс? Эти стили йоги подойдут каждому

3:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Йога — это не просто физическая активность, а целая система, помогающая укрепить тело и обрести внутреннюю гармонию. Разные стили йоги подходят для разных целей: кто-то хочет расслабиться, кто-то — развить гибкость, а кому-то важно сжигать калории и наращивать силу. Разбираем основные направления и кому они подойдут.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

1. Хатха-йога — основа йоги

Что это: классический стиль йоги, направленный на баланс между телом и разумом. Включает упражнения на растяжку, дыхательные практики и медитацию.

Зачем: помогает улучшить осанку, развить гибкость, научиться контролировать дыхание и расслабляться.

Кому подходит: новичкам и тем, кто хочет плавно войти в мир йоги.

2. Бикрам-йога — йога в жарких условиях

Что это: занятия проходят в помещении с температурой выше 40°C. Практика включает 26 поз хатха-йоги и дыхательные упражнения.

Зачем: помогает глубже прорабатывать мышцы, ускоряет метаболизм и выводит токсины через пот.

Кому подходит: тем, кто уже имеет физическую подготовку и хорошо переносит жару.

3. Аштанга-йога — интенсивная нагрузка

Что это: самый энергозатратный стиль, включающий динамичные последовательности поз, синхронизированные с дыханием.

Зачем: укрепляет мышцы и суставы, нормализует кровообращение, помогает снять стресс через активную физическую работу.

Кому подходит: опытным практикам с хорошей физической подготовкой.

4. Айенгар-йога — точность и баланс

Что это: упражнения выполняются с особым вниманием к правильному положению тела. Используются вспомогательные элементы — ремни, блоки, валики.

Зачем: помогает улучшить осанку, научиться осознанно двигаться, укрепить мышцы и суставы.

Кому подходит: людям, которым важно точное выполнение асан, тем, кто восстанавливается после травм, пожилым.

5. Пауэр-йога — йога для силы

Что это: динамичная практика с элементами аэробики. В отличие от традиционной йоги, здесь практически нет пауз, тренировка проходит в активном темпе.

Зачем: укрепляет мышцы, помогает сжигать калории, делает тело более выносливым.

Кому подходит: тем, кто хочет сочетать йогу с силовыми тренировками.

6. Крипалу-йога — осознанность и расслабление

Что это: мягкий стиль, сочетающий физические упражнения и медитацию.

Зачем: помогает развить осознанность, избавиться от напряжения и проработать эмоциональные состояния через движение.

Кому подходит: тем, кто ищет гармонию между физической и психической нагрузкой.

7. Шиванада-йога — духовное развитие через тело

Что это: сочетает физические упражнения, дыхательные практики и глубокое расслабление.

Зачем: направлена на достижение внутренней гармонии, снятие стресса и улучшение физического состояния.

Кому подходит: тем, кто хочет глубже погрузиться в философию йоги и медитативные практики.

Выбор стиля йоги зависит от ваших целей. Если нужна расслабляющая практика — подойдёт хатха- или крипалу-йога. Для работы с гибкостью и осанкой лучше выбрать айенгар-йогу. Тем, кто хочет интенсивных нагрузок, подойдут аштанга- или пауэр-йога. Главное — найти тот вариант, который принесёт пользу и удовольствие.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

