Интрига нарастает: российские лыжники могут вернуться на международную арену

Российских лыжников могут вернуть в мировой спорт: на Западе осознали ошибку

2:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

В мире профессионального спорта нарастают дискуссии о возможной реинтеграции российских спортсменов в международные соревнования. Как сообщил норвежский журналист Томас Харстад, в Международной федерации лыжного спорта (FIS) начались неофициальные обсуждения этого вопроса, передает EADaily.

Фото: wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Большунов

Поводом стали недавние события: тренировки российской команды, включая олимпийского чемпиона Александра Большунова, в Италии, а также заявление президента FIS Юхана Элиаша о поддержке нейтрального статуса для россиян на Олимпиаде-2026.

Позиция FIS и реакция СМИ

Несмотря на отказ Элиаша давать комментарии во время чемпионата мира в Тронхейме (2025), его позиция остаётся неизменной. По словам Харстада, даже в день победы Йоханнеса Клебо в скиатлоне журналисты обсуждали отсутствие российской команды. Многие отмечали, что агрессивный стиль российских лыжников мог бы добавить соревнованиям остроты.

Напомним, FIS приостановила участие российских атлетов в марте 2022 года. Ранее Элиаш допускал их возвращение по аналогии с условиями ОИ-2024 в Париже — без национальной символики.

Голоса за диалог

Олимпийская чемпионка Светлана Журова, выступая как депутат Госдумы, предложила международным федерациям начать с нейтрального статуса, постепенно восстанавливая права на символику. По её мнению, европейским странам не стоит бояться конкуренции: зрители заинтересованы в интриге, которую вернут сильные соперники.

Поддержку выразил и американец Райли Барбер, хоккеист "Нефтехимика". Он подчеркнул, что отсутствие российской сборной на ОИ-2026 обесценит медали, так как команда входит в число сильнейших.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021). Двукратный победитель и серебряный призёр чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах. Заслуженный мастер спорта России (2018). Универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.



