Безупречная форма ягодиц: какие упражнения действительно работают

У большинства женщин ягодичные мышцы практически не задействуются в повседневной жизни. Из-за этого попа теряет упругость, форму и тонус. Но ситуацию можно исправить, если устранить три главные ошибки и добавить в тренировки правильные упражнения.
Если вы проводите большую часть дня сидя, ягодичные мышцы просто "засыпают". Они отвыкают от нагрузки, теряют тонус, и даже тренировки не дают нужного результата.
Что делать:
Когда вы носите обувь на высоком каблуке, центр тяжести смещается вперёд, и ягодицы перестают работать в полную силу.
Что делать:
Даже бег может не давать желаемого эффекта, если дорожка делает всю работу за вас. В естественных условиях мы отталкиваемся ногой назад, а на беговой дорожке шаг становится короче, и ягодичные мышцы не получают нужную нагрузку.
Что делать:
Этот комплекс можно выполнять 2-3 раза в неделю. Если вы занимаетесь кардио, выполняйте эти упражнения до тренировки.
Правила:
Как выполнять:
Сколько делать:
15 повторов, 3 подхода.
Усложните упражнение, поставив ноги на возвышение или удерживая гантель на животе.
Как выполнять:
Сколько делать:
12 повторов на каждую ногу, 3 подхода.
Как выполнять:
Сколько делать:
12 повторов, 3 подхода.
Как выполнять:
Сколько делать:
15 повторов, 3 подхода.
Можно взять гантель и удерживать её перед собой для дополнительной нагрузки.
Как выполнять:
Сколько делать:
15 повторов на каждую ногу, 3 подхода.
Этот комплекс поможет включить ягодичные мышцы в работу, сделать их подтянутыми и упругими. Главное — выполнять упражнения регулярно и правильно.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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