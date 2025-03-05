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Безупречная форма ягодиц: какие упражнения действительно работают

4:03
Спорт

У большинства женщин ягодичные мышцы практически не задействуются в повседневной жизни. Из-за этого попа теряет упругость, форму и тонус. Но ситуацию можно исправить, если устранить три главные ошибки и добавить в тренировки правильные упражнения.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Почему ягодицы теряют форму

1. Сидячая работа

Если вы проводите большую часть дня сидя, ягодичные мышцы просто "засыпают". Они отвыкают от нагрузки, теряют тонус, и даже тренировки не дают нужного результата.

Что делать:

  • В течение дня напрягайте ягодицы, сидя на стуле, удерживая напряжение по 7-10 секунд.
  • Делайте 20-25 повторов в несколько подходов.

2. Высокие каблуки

Когда вы носите обувь на высоком каблуке, центр тяжести смещается вперёд, и ягодицы перестают работать в полную силу.

Что делать:

  • Чередуйте обувь в течение дня.
  • Не носите каблуки постоянно, давайте мышцам возможность работать естественно.

3. Бег на беговой дорожке

Даже бег может не давать желаемого эффекта, если дорожка делает всю работу за вас. В естественных условиях мы отталкиваемся ногой назад, а на беговой дорожке шаг становится короче, и ягодичные мышцы не получают нужную нагрузку.

Что делать:

  • Увеличьте угол наклона беговой дорожки.
  • Контролируйте технику, следите, чтобы толчок был мощным.

5 лучших упражнений для ягодиц

Этот комплекс можно выполнять 2-3 раза в неделю. Если вы занимаетесь кардио, выполняйте эти упражнения до тренировки.

Правила:

  • Сохраняйте прямую осанку.
  • Дышите правильно: вдох на лёгкой фазе, выдох — на трудной.
  • Двигайтесь плавно, без рывков.

1. Ягодичный мост

Как выполнять:

  • Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу.
  • Напрягите ягодицы и поднимите таз вверх.
  • Задержитесь в верхней точке на 2-3 секунды.
  • Опустите таз, но не касайтесь пола.

Сколько делать:
15 повторов, 3 подхода.

Усложните упражнение, поставив ноги на возвышение или удерживая гантель на животе.

2. Выпады назад

Как выполнять:

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Сделайте шаг назад и опуститесь так, чтобы переднее колено не выходило за носок.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на другую ногу.

Сколько делать:
12 повторов на каждую ногу, 3 подхода.

3. Румынская тяга

Как выполнять:

  • Возьмите гантели или штангу.
  • Наклонитесь вперёд, отводя таз назад и удерживая спину ровной.
  • Почувствуйте, как растягиваются мышцы задней поверхности бедра.
  • Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы.

Сколько делать:
12 повторов, 3 подхода.

4. Приседания "сумо"

Как выполнять:

  • Расставьте ноги шире плеч, носки разверните наружу.
  • Приседайте, опуская таз вниз, пока бёдра не станут параллельны полу.
  • Медленно поднимайтесь, напрягая ягодицы.

Сколько делать:
15 повторов, 3 подхода.

Можно взять гантель и удерживать её перед собой для дополнительной нагрузки.

5. Отведение ноги назад

Как выполнять:

  • Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бёдрами.
  • Поднимите одну ногу назад, держа её согнутой в колене.
  • Опустите и повторите.

Сколько делать:
15 повторов на каждую ногу, 3 подхода.

Этот комплекс поможет включить ягодичные мышцы в работу, сделать их подтянутыми и упругими. Главное — выполнять упражнения регулярно и правильно.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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