Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране

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Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду не примет участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против "Эстегляля", который состоится 3 марта. "Аль-Наср" отправил команду в Иран без своего звёздного игрока, чтобы избежать возможных юридических проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Ruben Ortega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Криштиану Роналду

По информации испанской газеты Marca, это связано с инцидентом 2023 года, когда Роналду был замечен обнимающим и целующим в лоб Фатему Хаммами Насрабади - художницу с инвалидностью, которая рисует ногами. Согласно иранскому закону, такие действия могут быть расценены как супружеская измена, что карается до 99 ударами плетью.

Хотя инцидент произошёл давно, Роналду остаётся под угрозой наказания. Чтобы защитить игрока от возможных правовых последствий, руководство "Аль-Насра" приняло решение не брать его с собой в Иран.

Этот шаг подчёркивает сложность и неоднозначность ситуации, в которой оказался Роналду. С одной стороны, он остаётся одной из самых узнаваемых и влиятельных фигур в мире футбола, с другой — сталкивается с юридическими и культурными ограничениями, которые могут повлиять на его карьеру и личную жизнь.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

