Можно ли убрать целлюлит без дорогих процедур? Эти 5 упражнений реально работают

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Целлюлит — одна из самых распространённых проблем, но бороться с ним можно и без дорогостоящих процедур. Комплекс упражнений поможет улучшить кровообращение, подтянуть мышцы и сделать кожу более упругой. Важно сочетать физическую активность с правильным питанием и питьевым режимом, тогда результат будет заметен быстрее.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Целлюлит

Что нужно учитывать перед тренировкой

Выполняйте упражнения плавно, без резких движений.

Работайте целенаправленно, не облегчая нагрузку за счёт других мышц.

Используйте полную амплитуду движений.

Дышите правильно: вдох перед напряжением, выдох при завершении движения.

Делайте небольшие паузы между подходами для восстановления.

5 упражнений, которые помогут избавиться от целлюлита

1. Полуприседания с опорой

Помогают подтянуть бедра, ягодицы и пресс, улучшая циркуляцию крови.

Встаньте ровно, ноги вместе, одной рукой держитесь за стул.

Поднимитесь на носки, слегка согните колени, напрягите ягодицы.

Медленно присядьте на 7-12 см, задержитесь на 3 секунды.

Вернитесь в исходное положение.

Сделайте 10 повторов, 2 подхода.

2. Приседания в выпаде

Отлично прорабатывают мышцы ног и ягодиц, делая кожу более гладкой.

Встаньте прямо, ноги на ширине таза.

Правую ногу поставьте вперёд, левую — на носок.

Опуститесь вниз так, чтобы переднее колено не выходило за носок.

Вернитесь обратно и поменяйте ноги.

Сделайте 30 шагов на каждую ногу, 1-2 подхода.

Если хотите усилить нагрузку, возьмите лёгкие гантели.

3. Ходьба сидя

Упражнение способствует усилению кровообращения, делает кожу более упругой.

Сядьте на пол, вытяните ноги.

Руки держите за головой, стопы перпендикулярны полу.

Передвигайтесь вперёд, "шагая" ягодицами.

Затем двигайтесь назад таким же образом.

Сделайте по 10 шагов в каждую сторону, 2 подхода.

4. Боковая растяжка

Помогает убрать неровности на бёдрах и подтянуть мышцы.

Лягте на бок, обопритесь на локоть.

Верхнюю руку заведите за голову.

Поднимайте и опускайте верхнюю ногу.

Сделайте 15 повторов на каждую ногу, 2 подхода.

5. Поднимание таза

Одно из лучших упражнений для упругих ягодиц и гладкой кожи.

Лягте на спину, ноги поставьте на ширине плеч.

Поднимите таз, напрягая ягодицы.

Опуститесь, но не касайтесь пола.

Сделайте 10 повторов, 2 подхода.

Чтобы усилить нагрузку, можно выполнять упражнение с ногами на возвышенности.

Какие упражнения НЕ помогут при борьбе с целлюлитом

Некоторые виды физической активности могут только усугубить ситуацию.

Прыжки

Подскоки на платформу

Бег трусцой

Аэробика

Статическая растяжка

Такие упражнения дают нежелательную нагрузку на мышцы и могут усилить затвердевание целлюлитных образований.

Что ещё поможет?

Увеличьте потребление воды, чтобы ускорить выведение токсинов.

Уменьшите количество сахара и трансжиров в рационе.

Используйте антицеллюлитный массаж как дополнение к тренировкам.

Систематический подход и правильные упражнения помогут заметно улучшить состояние кожи и укрепить мышцы уже через несколько недель. Главное — регулярность и комплексный подход.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

