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Можно ли убрать целлюлит без дорогих процедур? Эти 5 упражнений реально работают

3:48
Спорт

Целлюлит — одна из самых распространённых проблем, но бороться с ним можно и без дорогостоящих процедур. Комплекс упражнений поможет улучшить кровообращение, подтянуть мышцы и сделать кожу более упругой. Важно сочетать физическую активность с правильным питанием и питьевым режимом, тогда результат будет заметен быстрее.

Целлюлит
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Что нужно учитывать перед тренировкой

  • Выполняйте упражнения плавно, без резких движений.
  • Работайте целенаправленно, не облегчая нагрузку за счёт других мышц.
  • Используйте полную амплитуду движений.
  • Дышите правильно: вдох перед напряжением, выдох при завершении движения.
  • Делайте небольшие паузы между подходами для восстановления.

5 упражнений, которые помогут избавиться от целлюлита

1. Полуприседания с опорой

Помогают подтянуть бедра, ягодицы и пресс, улучшая циркуляцию крови.

  • Встаньте ровно, ноги вместе, одной рукой держитесь за стул.
  • Поднимитесь на носки, слегка согните колени, напрягите ягодицы.
  • Медленно присядьте на 7-12 см, задержитесь на 3 секунды.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Сделайте 10 повторов, 2 подхода.

2. Приседания в выпаде

Отлично прорабатывают мышцы ног и ягодиц, делая кожу более гладкой.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
  • Правую ногу поставьте вперёд, левую — на носок.
  • Опуститесь вниз так, чтобы переднее колено не выходило за носок.
  • Вернитесь обратно и поменяйте ноги.
  • Сделайте 30 шагов на каждую ногу, 1-2 подхода.

Если хотите усилить нагрузку, возьмите лёгкие гантели.

3. Ходьба сидя

Упражнение способствует усилению кровообращения, делает кожу более упругой.

  • Сядьте на пол, вытяните ноги.
  • Руки держите за головой, стопы перпендикулярны полу.
  • Передвигайтесь вперёд, "шагая" ягодицами.
  • Затем двигайтесь назад таким же образом.
  • Сделайте по 10 шагов в каждую сторону, 2 подхода.

4. Боковая растяжка

Помогает убрать неровности на бёдрах и подтянуть мышцы.

  • Лягте на бок, обопритесь на локоть.
  • Верхнюю руку заведите за голову.
  • Поднимайте и опускайте верхнюю ногу.
  • Сделайте 15 повторов на каждую ногу, 2 подхода.

5. Поднимание таза

Одно из лучших упражнений для упругих ягодиц и гладкой кожи.

  • Лягте на спину, ноги поставьте на ширине плеч.
  • Поднимите таз, напрягая ягодицы.
  • Опуститесь, но не касайтесь пола.
  • Сделайте 10 повторов, 2 подхода.

Чтобы усилить нагрузку, можно выполнять упражнение с ногами на возвышенности.

Какие упражнения НЕ помогут при борьбе с целлюлитом

Некоторые виды физической активности могут только усугубить ситуацию.

  • Прыжки
  • Подскоки на платформу
  • Бег трусцой
  • Аэробика
  • Статическая растяжка

Такие упражнения дают нежелательную нагрузку на мышцы и могут усилить затвердевание целлюлитных образований.

Что ещё поможет?

  • Увеличьте потребление воды, чтобы ускорить выведение токсинов.
  • Уменьшите количество сахара и трансжиров в рационе.
  • Используйте антицеллюлитный массаж как дополнение к тренировкам.

Систематический подход и правильные упражнения помогут заметно улучшить состояние кожи и укрепить мышцы уже через несколько недель. Главное — регулярность и комплексный подход.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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