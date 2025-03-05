Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту
Зарядка от выхлопа? Гениальная идея, которая может изменить транспорт

Абонемент в спортзал купили, а ходить не тянет? Вот что поможет не слиться

2:49
Спорт

Поддерживать себя в форме можно по-разному: кто-то занимается дома, кто-то бегает, а кто-то решает всерьёз вложиться в своё тело и выбирает фитнес-клуб. И если вы ещё сомневаетесь, вот 7 железных аргументов, почему абонемент в зал — это не просто тренировки, а настоящее вложение в себя.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

1. Разнообразие — скучно точно не будет!

Фитнес-клуб меняет рутину: работа-дом-работа превращается в работа-зал-дом, а потом ещё и в работа-зал-новая фигура и отличное настроение. Появляются приятные хлопоты — спланировать, что надеть, какие упражнения сделать, какую группу мышц проработать.

2. Новые знакомства и общение

Взрослым сложно находить новых друзей, но фитнес-клуб решает эту проблему. Здесь вас объединяют цели и интересы, а если что-то не получается, всегда найдётся тот, кто подскажет или поддержит.

3. Возможность встретить пару

Тут всё логично: там, где спорт — там и мужчины (и женщины). Конечно, не стоит рассматривать фитнес только как место для знакомств, но факт остаётся фактом: по статистике, 70% знакомств, которые перерастают в отношения, начинаются именно в спортзале.

4. Мотивация на каждом шагу

В фитнес-клубе сложно расслабляться. Атмосфера, спортивные люди вокруг, живые примеры перед глазами — кто-то вдохновляет, кто-то вызывает здоровую зависть, а кто-то поднимает вашу самооценку. В любом случае, это мощный толчок к развитию.

5. Профессиональная помощь

Можно сколько угодно смотреть видеоуроки и читать статьи, но правильную технику, подбор упражнений и корректировку ошибок обеспечит только тренер. Он подскажет, как не навредить себе и добиться результата быстрее.

6. Спорт против стресса

Физические нагрузки улучшают гормональный баланс: серотонин и норадреналин повышаются, а стресс и депрессия отступают. Главное — не зацикливаться на одном и том же, чередовать силовые и кардио, менять программы, пробовать новые направления. Тогда фитнес станет не только привычкой, но и антистрессом.

7. Рост самооценки

Чем ближе к результату — тем выше уверенность в себе. Даже если путь только начался, вы уже идёте в правильном направлении. А каждая маленькая победа над собой — это огромный шаг вперёд.

Фитнес-клуб — это не просто спорт, а новый образ жизни, новые люди, новые эмоции и новая версия вас. Стоит попробовать, и вам точно понравится!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот секрет знают единицы: вот что нужно сделать, чтобы виноград плодоносил как бешеный
Плодовые
Этот секрет знают единицы: вот что нужно сделать, чтобы виноград плодоносил как бешеный Аудио 
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Красота и стиль
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий Аудио 
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве
Российский шоу-бизнес
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах Игорь Буккер Сводка с фронта: армия РФ двигается на города Харьков и Днепр, Зеленский выдвинул дикие требования Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею
Зарядка от выхлопа? Гениальная идея, которая может изменить транспорт
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту
Счастлива ли ваша собака? Расшифровываем язык тела питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.