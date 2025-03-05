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Скиппинг — кардиотренировка, которая заменит бег и быстро сжигает жир

1:47
Спорт

Помните, как в детстве прыгали через скакалку? Теперь это не просто детская забава, а полноценное фитнес-направление — скиппинг. Весной, когда хочется больше движения, самое время добавить этот вид тренировки в свою жизнь.

прыжки на скакалке
Фото: flickr.com by LongitudeLatitude, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
прыжки на скакалке

Почему стоит прыгать на скакалке?

Скакалка — это мощный кардиотренажёр, который не только помогает похудеть, но и укрепляет мышцы, сердце и сосуды. За 15-20 минут активных прыжков можно получить отличную нагрузку, а за час сжечь до 1000 калорий.

Как выбрать скакалку?

  • Материал: лучше всего подойдут пластиковые скакалки — они легче и быстрее вращаются.
  • Ручки: если хотите прокачать не только ноги, но и руки, выбирайте скакалку с утяжелёнными ручками.
  • Длина: возьмитесь за ручки, наступите ногами на шнур и потяните вверх. Если ручки доходят до середины груди — это ваш размер.

Какие упражнения делать?

Чтобы тренировка была эффективной, стоит попробовать специальные техники скиппинга:

  • Прыжки с выпадом вперёд - при каждом обороте скакалки выдвигайте вперёд правую или левую ногу.
  • Скрещивание ног - во время прыжка ноги скрещиваются, затем возвращаются в исходное положение.
  • Двойные прыжки — за один оборот скакалки выполняется два быстрых прыжка.

Эти упражнения помогут прокачать выносливость, координацию и мышцы ног. Начать можно с 5-10 минут в день, постепенно увеличивая время.

Весна — отличное время, чтобы включить скиппинг в свой тренировочный план. Добавьте к этому сбалансированное питание, и результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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