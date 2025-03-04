Отдых между подходами: секретный фактор, который может удвоить, либо уничтожить ваш прогресс

Отдых между подходами — это не просто пауза перед следующим упражнением, а важнейший фактор, влияющий на эффективность тренировки. Но сколько именно нужно отдыхать? Всё зависит от цели: хотите ли вы развить силу, набрать мышечную массу или улучшить выносливость. Разбираемся на основе научных исследований.
Разные виды тренировок требуют разного подхода к отдыху:
Но что, если изменить привычный подход? Исследования показывают интересные результаты.
В 2016 году учёные провели эксперимент: 21 молодой спортсмен был разделён на две группы. Одна отдыхала по 1 минуте, другая — по 3 минуты между подходами. Через 8 недель выяснилось:
Это доказывает, что для максимального роста силы и мышечной массы продолжительный отдых предпочтительнее.
Анализ 35 исследований показал:
Системный обзор 23 исследований и 491 участника показал, что рост силы возможен даже при коротких паузах (до 1 минуты). Однако для максимального результата в силовых показателях лучше отдыхать минимум 2-3 минуты. Новичкам достаточно 2 минут отдыха для набора массы и силы.
Теперь можно вывести средние значения:
Но не стоит забывать об индивидуальных особенностях: важно наблюдать за реакцией своего организма и корректировать программу под себя.
Отдых между подходами — это мощный инструмент, который напрямую влияет на силу, рост мышц и выносливость. Главное — подбирать его в соответствии с тренировочными целями. Теперь, зная научные данные, вы сможете выстроить свою программу максимально эффективно.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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