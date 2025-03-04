Ваш велотренажёр работает, но только как вешалка? Вот как наконец-то сесть на него и не бросить через неделю

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие покупают велотренажёр с намерением тренироваться, но со временем он превращается в вешалку для одежды. Однако травматолог-ортопед Михаил Игнатов напоминает: регулярные занятия на нём укрепляют здоровье, улучшают осанку и даже помогают контролировать уровень холестерина.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Женщина тренируется дома

Почему велотренажер полезен

Велотренажёр позволяет проводить низкоинтенсивные кардиотренировки, которые:

Сжигают калории и помогают поддерживать вес.

и помогают поддерживать вес. Снижают давление и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Уменьшают стресс за счёт выработки эндорфинов.

за счёт выработки эндорфинов. Развивают аэробную выносливость , делая организм более устойчивым к нагрузкам.

, делая организм более устойчивым к нагрузкам. Укрепляют мышцы нижней части тела (квадрицепсы, икры, ягодицы).

(квадрицепсы, икры, ягодицы). Помогают осанке, развивая мышечный корсет и поясницу.

"Даже десятиминутные тренировки снижают риск сердечных заболеваний", — отмечает Игнатов.

Велотренажёр vs. бег и приседания

В отличие от бега и приседаний, езда на велотренажёре меньше нагружает суставы. Это важно для людей с проблемами коленей, лодыжек и позвоночника.

"Велоспорт в помещении считается низкоударной тренировкой. Суставы испытывают минимум давления", — объясняет врач.

Велотренажёр — отличный вариант для тех, кто хочет укрепить сердце, мышцы и осанку без лишней нагрузки на суставы. Главное — не забывать о нём, чтобы он не простаивал без дела, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Велотренажёр — тренажёр, имитирующий велосипед, спортивный тренажёр.

