Ваш велотренажёр работает, но только как вешалка? Вот как наконец-то сесть на него и не бросить через неделю

Многие покупают велотренажёр с намерением тренироваться, но со временем он превращается в вешалку для одежды. Однако травматолог-ортопед Михаил Игнатов напоминает: регулярные занятия на нём укрепляют здоровье, улучшают осанку и даже помогают контролировать уровень холестерина.
Велотренажёр позволяет проводить низкоинтенсивные кардиотренировки, которые:
"Даже десятиминутные тренировки снижают риск сердечных заболеваний", — отмечает Игнатов.
В отличие от бега и приседаний, езда на велотренажёре меньше нагружает суставы. Это важно для людей с проблемами коленей, лодыжек и позвоночника.
"Велоспорт в помещении считается низкоударной тренировкой. Суставы испытывают минимум давления", — объясняет врач.
Велотренажёр — отличный вариант для тех, кто хочет укрепить сердце, мышцы и осанку без лишней нагрузки на суставы. Главное — не забывать о нём, чтобы он не простаивал без дела, сообщают "Вести Подмосковья".
Велотренажёр — тренажёр, имитирующий велосипед, спортивный тренажёр.
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