Вечерние тренировки против сна: что нужно знать, чтобы не навредить себе

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Фитнес-инструктор и диетолог Светлана Бутова рассказала о важности выбора времени для вечерних тренировок. Она подчеркнула, что активные занятия спортом вечером могут затруднить засыпание. По её словам, при интенсивных упражнениях уровень гормона стресса повышается, что препятствует нормальной работе мелатонина — гормона, отвечающего за сон.

Фото: Freepik by senivpetro Йога

Эксперт советует избегать тяжелых физических нагрузок за 2-3 часа до сна и вместо этого переключиться на спокойные занятия, такие как растяжка или йога. При этом выбор тренировочной программы во многом зависит от характера работы. Если весь день провели на ногах, следует уделить внимание упражнениям для нижних конечностей, что способствует улучшению кровообращения и снижению отёков.

Элементы йоги и растяжки, по ее мнению, помогают снять эмоциональное напряжение в конце рабочего дня и подготавливают тело к ночному отдыху. В случаях малоподвижной работы можно добавить в вечерние тренировки базовые силовые и статичные упражнения, что поможет укрепить мышцы. При этом необязательно заниматься долго — достаточно 20 минут физической активности в день при условии регулярности таких тренировок, сообщает "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

