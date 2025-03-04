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Всего одно упражнение: так вы накачаете пресс в 10 раз быстрее

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Спорт

Фитнес-эксперт Брэндон Менторе поделился советом, который поможет сделать скручивания более эффективными.

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

Он отметил, что традиционные скручивания в основном нагружают верхнюю часть пресса, тогда как для равномерной проработки мышц живота лучше делать обратные скручивания или упражнения с фитнес-резинкой.

Для выполнения упражнения необходимо зафиксировать ленту на уровне голеней, сесть лицом к точке крепления и согнуть колени. Далее нужно отклониться назад, лечь на спину и взять гирю за голову, чтобы зафиксировать верхнюю часть корпуса.

Затем следует плавно поднять поясницу от пола, подтянуть бедра и колени к плечам, после чего вернуться в исходное положение, не разгибая ноги полностью.

Такой подход позволяет равномерно задействовать мышцы пресса и быстрее достичь результата, пишет Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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