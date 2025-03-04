Диплом — не главное? Фитнес-эксперт объяснил, как правильно выбрать тренера

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский предупредил: далеко не все тренеры действительно профессионалы. Он рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе специалиста, чтобы не навредить здоровью.
Главный критерий — профильное образование. Если у тренера нет медицинского, педагогического или спортивного образования, лучше поискать другого специалиста.
Также важен сертификат государственного образца, который подтверждает его квалификацию, пишет "Москва 24".
По мнению Каневского, громкие достижения в спорте — не гарантия профессионализма. Куда важнее глубокие знания в фитнес-индустрии и умение правильно подбирать нагрузки.
Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.
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