Диплом — не главное? Фитнес-эксперт объяснил, как правильно выбрать тренера

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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский предупредил: далеко не все тренеры действительно профессионалы. Он рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе специалиста, чтобы не навредить здоровью.

Фото: Own work by www.localfitness.com.au, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тренировка

Главный критерий — профильное образование. Если у тренера нет медицинского, педагогического или спортивного образования, лучше поискать другого специалиста.

Также важен сертификат государственного образца, который подтверждает его квалификацию, пишет "Москва 24".

По мнению Каневского, громкие достижения в спорте — не гарантия профессионализма. Куда важнее глубокие знания в фитнес-индустрии и умение правильно подбирать нагрузки.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.

