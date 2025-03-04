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Не всё гладко: новый болид Ferrari удивил пилотов на тестах в Бахрейне

1:18
Спорт

Автогонщик Шарль Леклер признал, что Ferrari столкнулась с трудностями в управляемости новой SF-25 во время тестов в Бахрейне, и подчеркнул, что команде необходимо сосредоточиться на этой проблеме перед первым Гран-при сезона.

Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)
Фото: wikimapia by Morio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)

Хотя SF-25 основана на философии прошлогоднего SF-24, в конструкции машины есть значительные изменения, включая новую геометрию передней подвески.

Несмотря на то, что британский автогонщик Льюис Хэмилтон показал лучшее время утром второго дня тестов, затем Ferrari столкнулась с проблемами, особенно на третий день, когда повышение температуры выявило слабые стороны болида.

Леклер подчеркнул, что вместе с Хэмилтоном проведёт две недели на симуляторе в Маранелло, чтобы доработать настройки SF-25 перед первой гонкой.

По словам монегаска, пока рано делать выводы о расстановке сил, так как неизвестны параметры тестовых заездов других команд. Однако McLaren произвела на него сильное впечатление, пишет SPORT24.

Леклер добавил, что команда сосредоточена на поиске правильного баланса машины и будет использовать полученные данные для подготовки к первому Гран-при сезона.

Уточнения

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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