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Роналду в опасности в Иране: знаменитому футболисту может грозить до 100 ударов плетью

Спорт

Криштиану Роналду, известнейший португальский футболист с Мадейры, стал настоящей звездой на Ближнем Востоке. Его игра за клуб "Аль-Наср", где он забил 17 голов в 21 матче, привела команду к вершине Саудовской профессиональной лиги. Однако, несмотря на успехи на поле, Роналду столкнулся с серьёзными проблемами за его пределами.

Криштиану Роналду
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Криштиану Роналду

Как сообщает греческое издание naftemporiki.gr, недавно стало известно, что "Аль-Наср" предложил провести матч Лиги чемпионов Азии против иранского клуба "Эстегляль" на нейтральной территории. Это решение было принято из-за опасений за безопасность Роналду в Тегеране. В 2023 году, во время его предыдущего визита в Иран, тысячи фанатов попытались прорваться в отель, где он остановился, что привело к столкновениям с полицией.

Ситуация обострилась после того, как в сентябре 2023 года Роналду сфотографировали обнимающим и целующим в лоб Фатему Хамами Насрабади, художницу-инвалида, которая рисует ногами. В Иране такие жесты могут быть истолкованы как супружеская измена, что, согласно местным законам, карается сотней ударов плетью.

Иранский футбольный чиновник Мехди Танц и клуб "Эстегляль" отклонили предложение "Аль-Насра" о проведении матча на нейтральной территории. Они заверили, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности Роналду и его команды во время визита в Тегеран.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Роналду в опасности в Иране: знаменитому футболисту может грозить до 100 ударов плетью
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