Не только растяжка: комплексный подход к здоровью для тех, кто много времени проводит сидя

Усталость от сидячей работы? Эти три растяжки от йога-инструктора изменят вашу жизнь!

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

После долгого дня так приятно наконец присесть и расслабиться — будь то просмотр соцсетей после работы или любимый сериал на диване. Однако ученые предупреждают: малоподвижность может привести к серьезным последствиям. Снижение тонуса мышц, скованность суставов, нарушения осанки усложняют повседневные задачи. Исследования также связывают сидячий образ жизни с повышенным риском диабета, гипертонии, онкологии и даже сокращением продолжительности жизни.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

Для борьбы с этими эффектами инструктор по йоге Чарли Фоллоуз разработала три простых упражнения на растяжку. В видео для своих подписчиков она пояснила, что эти движения помогут улучшить самочувствие тем, кто много времени проводит сидя. В комплекс вошли:

Растяжка сгибателей бедра;

Скручивания позвоночника;

Боковые наклоны.

Фоллоуз советует выполнять каждое упражнение по 5-10 раз на каждую сторону или синхронизировать с дыханием (5-10 вдохов-выдохов). Для продвинутых она предлагает усложненные вариации. Тем, кто хочет большего, эксперт рекомендует 10-минутный комплекс йоги для гибкости всего тела.

Почему растяжка важна каждый день?

Регулярные упражнения увеличивают амплитуду движения суставов, снижают скованность и улучшают мобильность. Лиам Гримли, специалист по спортивной реабилитации и сооснователь платформы 432 Fitness, подчеркивает: ежедневная растяжка меняет длину мышц в состоянии покоя, что облегчает движения. Он советует выбрать 2-5 упражнений и практиковать их не менее шести недель для устойчивого результата.

Однако Гримли предупреждает: одной растяжки недостаточно. Для долгосрочного здоровья тела ее необходимо сочетать с силовыми тренировками. В качестве базового комплекса он предлагает приседания, становую тягу (например, с гантелями) и отжимания.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.



