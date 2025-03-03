Тренировка пресса для занятых: 20 минут, 5 упражнений

Включите пресс моментально: упражнения, которые задействуют глубокие мышцы "кора" с первой минуты

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Сильный "кор" — основа для любых физических нагрузок. Бег на скорость, тяжёлые веса в становой тяге или сложные асаны в йоге требуют развитых мышц пресса. Традиционные скручивания на коврике эффективны, но большую часть дня мы проводим в вертикальном положении. Именно поэтому тренировки кора в положении стоя, с использованием разных плоскостей движения, становятся всё популярнее.

Фото: freepik мышцы пресса

Комплекс упражнений с гантелями

Сертифицированный тренер Кейтлин Хини разработала пятиэтапную программу для прокачки пресса в вертикальном положении. Для выполнения понадобится одна гантель среднего веса. Автор материала, испытавший комплекс на себе, отметил, что 12-килограммовый снаряд оказался оптимальным. Новичкам рекомендуется начинать с меньшего веса, чтобы сохранить правильную технику.

Упражнения включают:

Обратные рубящие движения с подъёмом колена;

Статичный выпад с передачей гантели;

Баланс на одной ноге с круговыми движениями снарядом;

Широкий присед с наклонами в стороны;

Марш с гантелью.

Тренер рекомендует выполнять 10-15 повторений каждого упражнения в 2-4 подхода. Полный цикл занял у автора около 20 минут.

Результаты и наблюдения

Мгновенная активация мышц. В отличие от классических скручиваний, где усталость накапливается постепенно, вертикальные упражнения задействовали глубокие слои пресса (поперечную и косые мышцы) с первых секунд. Особенно сложным оказалось удержание баланса на одной ноге.

Болезненность в зоне косых мышц. На следующий день после тренировки автор ощутил умеренную крепатуру, что свидетельствовало о новой нагрузке на мускулатуру.

Проблемы с поясницей. Резкие повороты во время "рубящих движений" вызвали дискомфорт в нижней части спины. Для предотвращения травм рекомендуется снизить вес снаряда и амплитуду вращения.

Советы по технике

Контроль темпа. Ускорение выполнения приводит к "обману" мышц за счёт инерции. Медленные движения с концентрацией на дыхании (выдох на усилии) повышают эффективность.

Фокус на стабильность. Упражнения в положении стоя особенно полезны для людей с проблемной спиной, но требуют идеальной осанки и плавности.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

