Правила игры изменятся: как в футбол будут играть в новом сезоне?

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В новом футбольном сезоне начнут действовать измененные правила игры.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Мейер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФК Зенит

Нововведения коснулись времени удержания мяча вратарем, сообщили в пресс-службе Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Правила уже прошли тестирование перед сезоном и понравились экспертам. Теперь появится "правило 8 секунд".

Вратарь не сможет "затягивать" игру, удерживая мяч в своих руках более восьми секунд. В случае превышения временного норматива команда будет наказана угловым ударом у своих ворот, сообщает MK. RU.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

