Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот продукт работает лучше таблеток: натуральный способ борьбы с высоким давлением
Секрет идеального пирога? Берём сметану, майонез и не переживаем
Ночные гонки по квартире? Один способ поможет успокоить кота
Вы для собаки хозяин или подчинённый? Один жест раскроет правду
Миланская неделя моды: как независимые бренды пробуждают чувства
В Московском Молодежном Театре сюжет Мольера перенесли в наше время
Прыгает и шумит при отжиме? Простые способы укротить стиральную машину
Я не помню, как умер: 51-летний пациент перенёс остановку сердца и рассказал о спасении
На Роза Хутор встречают Весну

Правила игры изменятся: как в футбол будут играть в новом сезоне?

0:37
Спорт

В новом футбольном сезоне начнут действовать измененные правила игры.

ФК Зенит
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Мейер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК Зенит

Нововведения коснулись времени удержания мяча вратарем, сообщили в пресс-службе Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Правила уже прошли тестирование перед сезоном и понравились экспертам. Теперь появится "правило 8 секунд".

Вратарь не сможет "затягивать" игру, удерживая мяч в своих руках более восьми секунд. В случае превышения временного норматива команда будет наказана угловым ударом у своих ворот, сообщает MK. RU.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Садоводство, цветоводство
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев Уникальный истребитель Су-35С. Современная авионика и фантастическая манёвренность Дмитрий Плотников
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Последние материалы
Этот продукт работает лучше таблеток: натуральный способ борьбы с высоким давлением
Секрет идеального пирога? Берём сметану, майонез и не переживаем
Ночные гонки по квартире? Один способ поможет успокоить кота
Вы для собаки хозяин или подчинённый? Один жест раскроет правду
Миланская неделя моды: как независимые бренды пробуждают чувства
В Московском Молодежном Театре сюжет Мольера перенесли в наше время
Прыгает и шумит при отжиме? Простые способы укротить стиральную машину
Я не помню, как умер: 51-летний пациент перенёс остановку сердца и рассказал о спасении
На Роза Хутор встречают Весну
Правила игры изменятся: как в футбол будут играть в новом сезоне?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.